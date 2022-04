Paty Cantú quiere adoptar un niño, esto es lo que dijo la cantante sobre la maternidad: VIDEO

Paty Cantú es una de las cantantes mexicanas que han triunfado después pertenecer a un grupo y convertirse en solista, ha cumplido algunas de sus metas profesionales, pero le faltan algunas cosas que hacer en su vida personal.

La intérprete de temas como “Afortunadamente no eres tú”, “Goma de mascar”, “Suerte”, “No fue suficiente” y “Muñeca de papel” dijo en un video que circula en redes sociales que le gustaría compartiese en madre.

La estrella musical manifestó que quiere llegar a ser mamá, pero desea adoptar a un niño, pues según sus palabras hay muchos que necesitan y esperan ser parte de una familia.

“Siempre he creído en la adopción como cosa bonita en un mundo que cada vez está más complicado, hay muchos niños que ya están aquí y que tú les puedas dar una guía, que tú les puedas dar lo que tú has aprendido y lo que has ganado”, dijo la cantante.

Respecto a lo que piensan sus parejas sobre la decisión de adoptar Paty Cantú mencionó que no es algo fácil de aceptar. “De repitente he salido con weyes y les digo ‘a pero yo quiero adoptar’ y dicen ‘ay pero uno tuyo ¿no?’”, describió.

La famosa mencionó que ella no necesita que el bebé o niño se parezca físicamente a ella, puntualizó en que no tiene la vanidad para desear que algo así pase.

La meta para convertirse en madre no es a corto plazo, sino algo que ha pensado llevar a cabo dentro de los próximos cinco años y asegura que si lo hará, pues desea con muchas ganas ayudar a uno de los pequeños que lo necesitan.

