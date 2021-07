Paty Cantú pide permitir desarrollo de mujeres

A sus 37 años de edad, Paty Cantú se encuentra en el mejor momento de su carrera y vida, recién lanzó su disco “La Mexicana” en formato físico y también está estrenando amor, sin embargo, reconoce que no ha sido fácil, porque es un área que le exige más a las mujeres.

“La industria es más canija con nosotras, te corretean más con tu físico, la edad o tu vida personal, de lo que creo no se le cuestiona a los hombres. A ellos les sale una cana y de inmediato se les dice que se ven más sexys y que tienen más experiencia, a una mujer le sale una, y le dicen píntatela”, lamentó la cantante.

Por puntos como éste, es que las mujeres piden equidad, y en su caso no sólo por parte de colegas y empresarios, sino de la audiencia y los medios, porque considera que se trata de no juzgar ni caducarlas, sino de apoyar y permitir que se desarrollen en cualquier área. Con este afán, recién lanzó su casa editorial, para que los nuevos talentos no encuentren los mismos obstáculos por los que ella pasó.

“Hacer esto me tomó 20 años de carrera, porque ha sido tratar de generar el capital más complicado de todos: la credibilidad. Y para eso necesitas tiempo, y para tener tiempo necesitas no desaparecer, y para no desaparecer siendo mujer en esta industria, se necesita el doble y el chiste es aligerarse el camino. Además, las puertas están abiertas para todos”, agregó.

DISFRUTA DEL AMOR

Para conseguir esta credibilidad es que prefiere que se hable de su música, más que de su vida personal, pero está tan enamorada que hace unas semanas dio a conocer que mantiene una relación amorosa con el actor Christián Vázquez, y tampoco es algo que quiera esconder.

“Estoy tranquila dándole balance a mi vida, probablemente seguirá siendo mi trabajo la conversación con el público, no por quién sea el personaje, sino porque es otra la conversación que tengo con la cámara apagada, y si de repente quiero subir una foto la subo, porque no vivo en plan 1998 en el que no podías decir que tenías novio, porque no compraban tu música”, detalló.

DATOS ORGULLOSA DE SU TRABAJO

Luego de estrenar su álbum “La Mexicana” en plataformas digitales el año pasado, ahora lo lanza en formato físico. Con este material busca consentir a sus fans que en una época en donde ya no se venden discos, lo hicieron posible. Con CD viene una fotografía inédita si se compra en tienda y si se pide de manera digital, lo reciben firmado. Aunque está enamorada, aseguró que sus letras seguirán hablando de todo tipo de temas. Espera retomar los conciertos presenciales este mismo año.

"LA MEXICANA"