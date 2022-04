Ninel Conde sorprende con pequeño bañador negro, pero "haters" aseguran ya se pasó de operaciones

Ninel Conde es una de las celebridades más polémicas y siempre da de qué hablar. En esta ocasión subió una fotografía a su cuenta de Instagram, para la cual usó un diminuto bañador negro con el que pudo presumir sus encntos. Y es que Ninel tiene una figura envidiable gracias a las rutinas de ejercicio y dietas que hace.

En la descripción, el bombón asesino escribió lo siguiente: La única persona capaz de cumplir tus sueños, eres tú. Never let go of your dreams! You’re the only one who can do it for yourself ! Yo trabajo todos los días por los míos. Como hoy, que estoy junto a mi equipo creando contenido de calidad en mi Only Fans, con muchísimo amor para ustedes. ¿Quieres ver la foto completa y más contenido exclusivo?”, la suscripción a su contenido único es de 20 dólares al mes.

Sin duda alguna, “El bombón asesino” es una de las artistas más populares de la pantalla chica en México, pues ha incursionado en la actuación, la música y el modelaje, además de que también es influencer. Sin embargo, siempre es blanco de burlas, pues la acusan de tener un cuerpo así gracias a las cirugías, hasta le han llamado “calamardo guapo”; ella asegura que todo es fruto de su disciplina.

Foto: Instagram.

No puede alejarse de la polémica

Ninel ha promocionado mucho unas gotas que ella utiliza para "bajar de peso, aceleran la digestión y reducen las ansias de comer", pero ha dicho que también puede ser ingerido por infantes. Muchos dudaron que la figura de Ninel sea gracias a ese líquido, pues mencionaron que constantemente se hace operaciones.

Más tarde un doctor reveló que la cafeína no es recomendada para niños, pues estimulará su sistema nervioso central y podría desencadenar un aumento de la presión arterial. El médico también puntualizó que incluso este producto puede ser perjudicial para adultos. Esto ocurrió unas semanas atrás.

SIGUE LEYENDO...

Patricia Manterola: 2 FOTOS en bikini con las que demuestra toda su belleza