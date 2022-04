Dramas coreanos para celebrar el Día internacional del beso con las mejores escenas

¿Sabías que cada 13 de abril se celebra el día internacional del beso? Alrededor del mundo se festeja una de las muestras de cariño más comunes y románticas. En series y películas estas escenas seguro que te han robado más de un suspiro, pues es la forma de sellar su amor entre los protagonistas.

En Corea del Sur, el beso es uno de los momentos más esperados por las fans, pues en los doramas no suelen demostrarse afecto hasta el último episodio y son contadas las veces que los personajes admiten sus sentimientos. Pero, ¿sabes cómo surgió esta celebración? Fue con motivo del récord de una pareja tailandesa que duró 58 horas besándose.

Si no tienes pareja para estas fechas para celebrar el día del beso, te dejamos una serie de recomendaciones con los dramas coreanos que tienen las escenas más románticas de besos y que puedes ver hoy mismo en las vacaciones de Semana Santa.

Doramas con los mejores besos para ver hoy

What’s Wrong With Secretary Kim

Dorama de Park Seo Joon que puedes ver en Netflix y que cuenta con una de las escenas más "picantes" de besos, algo fuera de lo acostumbrado en las series coreanas. La trama sigue la vida de un joven CEO que cuenta con la ayuda de su fiel secretaría. Sin embargo, cuando ella se da cuenta que la vida se le está escapando decide renunciar para poder casarse.



Con miedo de perder el control de su vida, él le propone casarse con él sin tener que renunciar y así podrá seguir con su vida, pero ella lo rechaza de manera constante.

Oh My Venus

So Ji Sub es conocido por la gran química que tiene con sus compañeras actrices, por lo que las escenas de besos en este dorama no son una decepci??n. La trama sigue la vida de una abogada con sobrepeso que perdió su belleza de juventud. Durante un vuelo, conoce a un entrenador personal que esconde su verdadera identidad, a cambio de guardar su secreto él la ayudará a recuperar su figura.

Strong Woman Do Bong Soon

Finalmente, tenemos este drama que sigue la vida de una mujer que posee una gran fuerza física que se asemeja a la de un superhéroe. Ella usará este don para bucar justicia cuando un hombre comience a secuestrar mujeres. Además, se dividirá entre el dueño de una compañía y su mejor amigo de la infancia, un policía. También posee grandes escenas de besos para celebrar este día.

