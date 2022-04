Mariazel: 5 sensuales FOTOS que la hacen lucir como toda una chica de calendario

Maraizel es una de las conductoras más queridas del espectáculo y su salida de "Me Caigo de Risa" resultó un fuerte golpe para el público, aunque reveló que llegarán nuevos proyectos en los que demostrará una vez más su talento ante las cámaras, tal y como lo ha hecho en otras ocasiones como modelo.

La actriz se desempeñó como bartender, mesera y obrera mientras estudió interpretación cinematográfica en España antes de volver a México para continuar con su carrera que ya había comenzado desde los siete años cuando obtuvo el papel como Caperucita Roja en una obra de teatro junto a Manuel "El Loco" Valdés.

Desde pequeña mostró su talento antes las cámaras, aunque no sólo para la pantalla chica como conductora y actriz, pues también se desempeñó como modelo y porrista del Club Necaxca antes de alcanzar gran popularidad en la farándula como parte de algunos programas de deportes.

Y es que la conductora también se ha mostrado como una gran aficionada de los Pumas de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), llevando su pasión por los deportes como parte de su talento a programas como TDN y “La Jugada”.

Recibe disparo en el rostro

Aunque la conductora española goza de un arrollador éxito y su popularidad creció tras su participación en el programa "Me Caigo de Risa", no todo ha sido bueno para ella pues tras volver de Barcelona luego de terminar sus estudios un trágico suceso le cambió la vida.

Fue durante la entrevista para Montse & Joe que decidió hablar por primera vez del disparo que recibió en el rostro durante lo que parecía ser en un principio un asalto, aunque de inmediato se dio cuenta que se trataba de un intento de secuestro y su lucha por evitar que la raptaran casi le cuesta la vida.

Debido a ello recibió un disparo en la barbilla y ahora lleva una placa de titanio, aunque se trató de un gran impacto para Mariazel y su familia la conductora salió adelante y lo sucedido no le impidió continuar con su carrera por lo que su belleza la llevó a ser modelo posando para un calendario en 2017.

En su vida personal, Marizel ha sido cuestionada en más de una ocasión sobre el motivo por el que no ha llegado al altar con el actor y productor Adrián Rubio luego de más de 15 años juntos y con una hija en común. Al respecto, la pareja ha señalado que su felicidad no se encuentra en un papel, aunque no lo descartaron por completo.

