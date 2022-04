China, el país más taquillero en la industria cinematográfica

China es un país que cuenta con una población de un billón 400 mil personas, por lo que no es casualidad que figure dentro de los tres países que más ingresos en taquilla cinematográfica generé. De hecho, la pandemia permitió que subiera de la segunda posición a la primera en 2020, como el país que más entradas económicas genera, superando a Estados Unidos, según datos de Canacine, y el que mejor se recuperó en 2021.

De ahí la importancia de estrenar una cinta en dicho país asiático, aunque entrar a este mercado cada vez sea más difícil, ya que sus leyes sólo permiten el ingreso de 34 películas extranjeras a la cartelera. Además, las producciones que entran pasan por un estricto control que antepone el patriotismo y la línea del partido comunista.

Sin embargo, el poder de China en la industria cinematográfica va más allá de la taquilla que genera y no es nuevo, ya que puede terminar hasta con la carrera de un actor consagrado como Richard Gere o bloquear estrenos, según narra Erich Schwartzel en su libro “Red Carpet: Hollywood, China and the Global Battle for Cultural Supremacy”.

Un texto que muestra una investigación que empezó en 2013 y narra la influencia del país asiáitico en los estudios de Hollywood, principalmente con Disney. Algunos de los ejemplos que cuenta es el del fracaso comercial que tuvo “Kundun”, un filme hecho en 1997 por el director Martin Scorsese sobre el Dalai Lama y producido por la compañía del ratón.

El autor señala que un diplomático chino llamó desde la Embajada en Washington a un ejecutivo de Disney días después de que el rodaje empezó, aunque el filme se concluyó, sólo se estrenó en dos salas de Estados Unidos y tuvo muy poca promoción. La proyección internacional tampoco fue la esperada.

La censura es amplia, prohíbe cualquier cosa sobrenatural, vulgar e inmoral. En "Harry Potter y la piedra filosofal" se quitaron las referencias de la palabra "mago". Además, ante la negativa de mostrar fantasmas en la pantalla grande, Warner Brothers intentó hacer pasar al payaso asesino en la adaptación de Stephen King de "It" como un extraterrestre y fracasó.

Tanto es el poder de dicho país, que ningún estudio ha presentado a un villano chino en las últimas décadas, de hecho, Schwartzel cuenta que, en 2012, la cinta “Red Dawn”, que mostraría a los adolescentes estadounidenses defendiéndose de los invasores chinos, en la postproducción el estudió reemplazó las banderas chinas con las de Corea del Norte, pagando a una compañía de efectos especiales un millón de dólares.

Otro caso que cita es el del filme "The 355", que cuenta con la participación del actor chino Fan Bingbing, quien se convirtió en persona non grata en China debido a acusaciones de fraude fiscal, por lo que ahora no puede proyectarse en sus salas, trabajos de él.

¿QUÉ MÁS?

El gobierno comunista vetó a la cineasta Chloé Zhao, luego de sus críticas contra el régimen, incluso impidieron que transmitieran el momento en que ganó el Oscar.

Además, también prohibieron la llegada de “Eternals” a sus salas, misma que dirigió Zhao.

Schwartzel señala que el gobierno chino afectó la carrera de Richard Gere, conocido activista a favor del Tíbet.

El libro fue publicado a principios de febrero en Estados Unidos, aún no hay una versión en español.

7,213 millones de dólares recaudó China en 2021

4.178 mdd junto Estados Unidos el año pasado.

PAL