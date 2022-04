Presunta hija de Palito Ortega le exige al cantante prueba de paternidad para comprobar parentesco

Ramón Bautista Ortega, mejor conocido como Palito Ortega, es un cantante, actor, compositor, productor discográfico y político argentino que brilló en el gremio del espectáculo gracias a su música.

Sin embargo, hace varios años se difundió información respecto a que Palito Ortega tiene una hija no reconocida que dentro del término legal es reconocida como su sobrina, pues fue nombrada como hija de Juan, el hermano del cantante.

Ahora ésta polémica ha revivido en redes sociales, y recientemente los medios de comunicación han vuelto a centrar su atención en el tema, esto debido a que recientemente Rosa ha vuelto a alzar la voz, pues lucha por hacer visible su identidad y exige ser reconocida como la hija de Palito Ortega.

Presunta hija exige ser reconocida por Palito Ortega

Es bajo este contexto que recientemente Rosa ha exigido al cantante que acepte un examen de ADN; sin embargo, el histórico músico se ha mantenido en silencio entorno al tema.

La mujer actualmente es jubilada y tiene 61 años, es oriunda de Tucumán, Argentina y nació siendo criada por Juan, el hermano de Palito Ortega.

Fue durante una reciente entrevista en televisión nacional en Argentina que Diego Esteves fue el penalista que narró el origen de esta creencia en donde se sabe que Rosa es la hija biológica de Palito Ortega, y declaró que la madre de Palito, antes de fallecer, le confesó a la mujer que Rosa en realidad no era hija de Juan, sino de su Palito.

Rosa confiesa que Palito Ortega la amenazó

En suma, se reveló que en el año 2004 Rosa se hizo una prueba de ADN y confirmó sus sospechas de que en realidad no es hija biológica de Juan.

“Vamos a hablar con la verdad, y que los abogados no mientan, Palito nunca se ha hecho una prueba de ADN conmigo y estoy harta de tantas humillaciones”, reveló Rosa.

La valiente mujer en suma ha revelado que recibió amenazas por parte de Palito, “esto me superó, me siento muy mal, me dijeron que tenga cuidado porque él es poderoso, tiene mucho dinero (...) Si él quiere hacer algo que venga y me lo haga, pero que venga él; ya me cagaron la vida y si yo cuento todo es por que estoy cansada de las humillaciones”, confesó al exigir justicia.

