Dr. Who confirma un spinoff con actores LGBTQ+

La famosa y popular serie sobre los viajes en el tiempo, Doctor Who, actualmente protagonizada por la actriz Jodie Whittaker, tendrá un giro muy interesante a partir de su próximo lanzamiento de la historia en formato de podcast y con una historia tipo spin-off de corte dramático.

La BBC de Londres, cadena productora del ambicioso proyecto de personaje desde hace varias décadas, llevará al personaje a otro nivel y con una historia que causará sorpresa entre sus fans y seguidores de cepa.

El proyecto denominado Doctor Who: Redacted, será una serie de al menos 10 capítulos, los cuales comenzarán en semana de Pascua justo el día 17 de abril, en dicho capítulo los usuarios del servicio de podcast de BBC Sounds podrán conocer las peripecias de otros personajes como Cleo Proctor (Charlie Craggs), Abby McPhail (Lois Chimimba) y Shawna Thompson (Holly Quin-Ankrah), junto con algunas caras conocidas, como la Doctora (Jodie Whittaker), Rani Chandra, Kate Stewart, Petronella Osgood, además de otros.

Una historia diferente

Lo interesante de la serie es que traerán de regreso a personajes de antaño que se identifican con los fans de hueso colorado y además la productora Ella Watts anunció que la trama será algo “muy gay y muy trans”, en franca referencia a la voz que le dará vida a la doctora Cleo Proctor.

Se trata de Charlie Craggs, una autora y activista transgénero en lo que será su primer papel como actriz, en tanto, Juno Dawn, también transgénero y autora del libro “This Book is Gay”, fue contratada como la escritora principal de la serie que tendrá como eje principal la narración de historias de gente común que no sabe que está dentro del universo del Doctor Who.

Dentro de la misma trama se explica que existe un podcast ficticio denominado “Blue Box Files” en los que se habla de una misteriosa cabina de policía en color azul que aparece inexplicablemente a lo largo de la historia, caso que coincide con la desaparición de las personas que han tenido contacto o conocen al Doctor Who, siendo presas del proceso de “redacción”.

