Fallece Amii Lowndes, actriz de Dr Who y Skins; la encontraron en el jardín de sus padres

Amii Lowndes, actriz de la serie Doctor Who murió por SUDEP (sudden unexpected death in epilepsy patients), es decir, tuvo una muerte súbita inesperada por un cuadro epiléptico. La joven de 29 años colapsó en el jardín de sus padres.

Los médicos no habían diagnosticado la epilepsia de Amii, a pesar de que la actriz había sufrido las convulsiones, una pocas semanas antes de su muerte. Por su parte, su familia declaró al diario inglés The Mirror que la joven actriz no tenía idea de que los ataques podrían matarla.

Amii tuvo su primera convulsión en 2018, reveló su madre Bea. En mayo de 2020 volvió a colapsar después de regresar de su casa en Londres durante el primer encierro de Covid-19.

"Le encantaba la diversión, estaba llena de vida y tenía muchas ideas. (...) Nada traerá de vuelta a Amii, pero si podemos salvar a otra familia que está pasando por nuestro dolor, valdrá la pena", dijo Bea.

¿Posible negligencia?

De acuerdo con el informe forense, un neurólogo consultor no diagnosticó la epilepsia de Amii Lowndes, a pesar de que la actriz mostraba síntomas típicos. Por ello, tampoco se le dio medicación para prevenir este mal, como se suele recomendar, tras un segundo episodio.

Sin embargo, se dijo en la investigación que era "poco probable" que la falta de tratamiento condujera directamente a la muerte de Amii solo unas semanas después, el 15 de junio. Uno de los expertos dijo que el "trágico desenlace" no podía haberse anticipado.

"Incluso con un diagnóstico de epilepsia y la medicación adecuada, todavía existe el riesgo de muerte por SUDEP", aclararon, según el diario The Sun.

Mientras que la forense Maria Voisin dijo que no creía que la falta de diagnóstico y tratamiento de la epilepsia de Amii alcanzara el umbral para concluir que la negligencia contribuyó a su muerte.

Amii Lowndes participó en 2014 en la serie Doctor Who, así como en Skins y Casuality.

