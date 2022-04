Ángela Aguilar: ¿Tiene asegurado su cabello? Esto se sabe

Sin duda alguna, Ángela Aguilar es una de las cantantes más famosas de nuestro país , no por nada es considerada como “La Princesa del regional mexicano” y es que además de su inigualable talento para cantar, Ángela ha llamado la atención de propios y extraños debido a su particular look.

Y a pesar que en este momento los artistas actuales se visten de una manera peculiar, Ángela decidió tener una imagen más conservadora y tradicional, poniendo en alto las creaciones de artesanos mexicanos en cada uno de los diseños de los vestidos que porta en sus presentaciones y participaciones en eventos musicales.

Además su peculiar forma de vestir, otra cosa que llama la atención de Ángela es su cabellera la cual siempre mantiene corta al ras de su barbilla y aunque la hemos visto con extensiones de vez en cuando, la hija de Pepe Aguilar siempre vuelve a su ya partícular cabello corto.

¿Aseguró su cabello?

De acuerdo con la periodista de espectáculos, Martha Figueroa reveló en el programa “Con permiso” el cual conduce junto con el también experto en la farándula mexicana Juan José “Pepillo” Origel que la nieta de Flor Silvestre y Antonio Aguilar pudo haber asegurado su característica cabellera.

“Ese pelito que tiene Ángela Aguilar, ese pelito está registrado, es marca registrada (¡no!) y también está asegurado, ese pelito dime tú, tú dirías …(¿Cómo haber explícame eso?), Ese pelito que usted está viendo hast aquí es una marca registrada” dijo Martha Figueroa

De acuerdo con la periodista el cabello de la intérprete de temas como “Ahí donde me ven”, no permite que ningún peinador o alguien más le toque el cabello o lo intente peinar de otra forma pues no puede debido a que siempre debe lucir igual.

La también colaboradora del programa Hoy, aseguró que Ángela Aguilar habría tomado esta decisión así como lo hicieron otras famosas como J.Lo quien según podría tener asegurado su trasero, Alejandra Guzmán sus piernas, Thalía la breve cintura que la caracteriza y Luis Miguel su voz.

