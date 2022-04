¿Biby Gaytán regresará a la pantalla chica? Tras publicación en Instagram se desatan rumores

La bella Biby Gaytán tiene periodos de actividad en redes sociales y ahora volvió a aparecer luego de pasar varias semanas sin actividad y se desataron los rumores de que volverá a la pantalla chica. Ahora compartió en Instagram una fotografía en la que luce espectacular, con una blusa de manta, muy fresca para los días calurosos de esta primavera; su fans, aunque con pocos argumentos, creen que es una señal de que volverá a actuar.

Gaytán, de 49 años, tiene una figura increíble gracias a su buena dieta, su rutina de ejercicio y clases de baile, de esto último es experta, pues hace dos años participó en la obra musical “Chicago” y tuvo un desempeño fenomenal; además, ella tuvo muy buenas críticas en proyectos como “Dos mujeres, un camino”, “Camila” y “Alcanzar una estrella II”.

¿Regresará a la pantalla chica?

Si bien en los últimos meses sus hijas son las que han acaparado toda la atención, pues se han convertido en todas unas influencers de moda y belleza, gustos que adquirieron seguramente de ella, cada que sube una foto a su cuenta de Instagram se vuelve tendencia. Biby también ha tratado de incursionar en YouTube, en el cual no sube contenido tan seguido, pero cuando lo hace es de muy buena calidad.

Mucho se especuló que tendría una participación en la nueva versión de “La criada bien criada”. Anteriormente el papel fue interpretado por María Victoria; sin embargo, no ha habido noticias al respecto. También se dijo que estaría en “Vencer la ausencia”, una nueva telenovela que habla del empoderamiento femenino como en las entregas anteriores de “Vencer el Miedo”, “Vencer el desamor” y “Vencer el pasado”.

Sin embargo, quedó fuera del proyecto, algunos periodistas de espectáculos sostienen que fue por no llegar a un acuerdo para que su esposo, Eduardo Capetillo, se integrara también. Otros mencionan que ella empezó a quejarse del cambio de look, con el diseño de imagen, no le gustó y la producción tomó la elección de prescindir de ella.

Se creía que podría formar parte, pero por fin se publicó la lista del elenco y ella no está en ella, quienes sí están son Mayrín Villanueva, Alejandra Barros, David Zepeda, Danilo Carrera, entre otras celebridades. Es por eso que el regreso de Biby a la pantalla todavía podría tardar.

