Natalia López, la directora mexicana que abre camino en la industria del cine

La directora de cine, Natalia López Gallardo, quien hace unos días ganó uno de los premios más importantes en el Festival de Cine de Berlín 2022, el Oso de Plata, con su ópera prima Manto de gemas, aseguró que el camino no ha sido fácil, pero que cada vez se va normalizando la presencia de mujeres en competencias importantes de la industria cinematográfica.

“Creo que con el tiempo va a ser absolutamente normal que mujeres estén ganando premios importantes y espero que ya lo demos por hecho, ya que cada vez más estamos participando en todos los ámbitos de la creación y todas las áreas del trabajo humano, muchas van a hacerse más presentes y me gustaría que en un tiempo sea absolutamente natural”, aseguró López Gallardo en entrevista para El Heraldo de México.

Manto de gemas es un filme escrito, dirigido y coproducido por ella misma, trata el tema de las desapariciones y la violencia del narco desde la experiencia de tres mujeres: María, Isabel y Roberta. Es el primer largometraje de la directora, aunque ha participado desde hace varios años en la industria. Su cortometraje En el cielo, como en la tierra, sobre dos chicos abandonados por sus madres, obtuvo el premio al Mejor Corto Experimental en el Festival de Cine de Morelia en 2006. También ha trabajado con los cineastas Amat Escalante y Carlos Reygadas.

Para la creadora los premios son una inspiración, “es un gran impulso inicial, porque efectivamente me siento como una debutante a pesar de haber trabajado en otras áreas durante mucho tiempo, dirigir una película propia, producirla, editarla y escribirla es algo que nunca había experimentado. Estás con una espada de Damocles en el cuello todo el tiempo, porque todo lo bueno y lo que no es bueno es tu responsabilidad”, comentó.

La cinta narra la historia de cómo tres mujeres se enfrentan a situaciones de violencia que marcan su vida, como cuando desaparece un familiar, o qué tienen que hacer para que sus hijos no caigan en manos del crimen organizado. Isabel, interpretada por Nailea Norvind, una mujer recién divorciada, quiere ayudar a María, quien busca a su hermana desaparecida, a pesar de que peligre su vida.

“Es un problema complejo, porque efectivamente es una red que no va por la superficie, no es fácil identificar para solucionar, es algo que ha corroído el tejido social, es complejo acercarse, identificarlo, y las soluciones no son evidentes, lo que creo que es importante, es que haya un quehacer político y social al respecto, México nos pertenece a todos los mexicanos y finalmente todas nuestras comunidades es un reflejo de cada uno de nosotros, es importante tomar la responsabilidad de nuestras manos y no esperar que las soluciones vengan de otros lados”, finalizó.

CAR