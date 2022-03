María Félix: así fue la vez que “La Doña” auguró la lucha feminista “Ahí viene la revancha de las mujeres”

María Félix siempre fue una mujer con un carácter imponente y muy fuerte, de belleza deslumbrante y muchas personas aseguran que era imposible no voltear a verla.

La estrella originaria de Álamos, Sonora es considerada una de los iconos de la Época Dorada del Cine Mexicano, pero además de su talento y profesionalismo “La Doña” rompió esquemas y paradigmas del pensamiento femenino durante esos años.

A mediados del siglo XX y perteneciente a una sociedad conservadora, María Félix hacía notar a la gente que no pensaba igual a los demás, desde joven deslumbró con su rostro y porte, pero era su manera de ver la vida lo que la hizo que fuera reconocida por su trabajo y persona.

Durante una entrevista que sostuvo con la actriz, cantante y presentadora Verónica Castro, hizo algunas declaraciones en donde dejaba al descubierto su pensamiento feminista.

Lo primero que manifestó es que estaba segura de que muy pronto las mujeres empezarían un movimiento para buscar sus derechos “Verónica en un mundo de hombres como este, quiero avisarles que tengan cuidado, ahí viene la revacha de las mujeres, cuando seamos mayoría vamos a mandar y para mandar hay que estar informadas, aprender y estar prepararas”, señaló.

Otra de las cosas que hizo fue una invitación a todas aquellas para que se educaran sobre la lucha y los movimientos, pues sabía que se aproximaba el despertar de las mujeres. “Por eso es necesario que la mujer se eduque, escuchen bien, no va a haber muchos programas como este, así que mujeres abusadas, a estudiar, a aprender a informarse de todo”.

María Félix también pidió a las autoridades de aquellos años justicia por todas las cosas que estaban pasando durante ese momento y aunque dijo que tal vez ella no miraba la revolución, estaba segura de que pasaría algo importante.

“Hago un llamado a todas las mujeres mexicanas a que no se queden calladas, para que entiendan por fin que este país y los hijos que parimos y lo van a habitar, necesitan entender, aprender que para tener valor hay que saber que la verdad es lo único que nos va salvar y nos hará mejores personas, protesten, quéjense, no se dejen, hagan de la vida lo que ustedes desean y no lo que sus hombres les permitan ser”, agregó y finalizó diciendo que México sería un país de mujeres.

