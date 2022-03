"El que critica está peor que uno", Paty Navidad responde a señalamientos por su exceso de peso

Luego de recuperarse de su contagio de Covid-19, la actriz y conductora, Paty Navidad, regresó a la televisión; sin embargo, ha recibido cientos de críticas sobre su peso.

La famosa exparticipante de MasterChef Celebrity, mencionó que por el tratamiento que recibió de cortisona ha subido de peso.

La actriz y ahora presentadora de televisión no se guardó nada y destacó que no le molestan las críticas sobre su peso pero respondió a todos los que la han criticado por ello.

“Nos critican a muchas mujeres de fea, gorda, entonces a ver, ¿Quién lo está diciendo?, igual el que está criticando normalmente está peor que uno,, entonces no pasa nada, nada es personal, no hay que sentirnos mal las mujeres, estamos expuestas a padecer en todo este tipo de cuestiones hormonales, pero no significa que no podamos atenderlas y recuperarnos”, reveló.