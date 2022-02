Paty Navidad asegura que supera las críticas con física cuántica y espiritualidad

La actriz Paty Navidad volverá a la televisión mexicana por lo que se han desatado las críticas debido a las recientes polémicas que ha tenido, sin embargo, ha dicho que ha superado los ataques en su contra gracias a la física cuántica y espiritualidad.

La artista de 48 años se ha puesto en el ojo del huracán después de manifestar sus opiniones sobre diversos temas, el último que ha causado revuelo fueron sus declaraciones sobre el Covid-19, enfermedad que ha negado a pesar de que se contagió y tuvo síntomas fuertes.

En redes sociales, los usuarios le han hecho burla y también la han criticado por sus ideales, los cuales también han provocado que se le cierren sus cuentas oficiales.

Durante su participación en 'Master Chef Celebrity, México', la también cantante volvió a la pantalla chica y pudo conseguir algunos fans que la apoyaron tanto en reality como ahora en su carrera. Hace unos días anunció que regresará a la televisión con el programa 'Music Battles México', que se estrena el 27 de febrero por Azteca Uno.

Paty Navidad será estrella de Tv Azteca Foto: Especial

Paty Navidad habla sobre la física cuántica y espiritualidad

En entrevista a medios de comunicación, Paty Navidad dio a conocer que la física cuántica y espiritualidad la han ayudado a superar las críticas en su contra. Declaró que lo más importante es estar bien mentalmente, por ello le gusta meditar y nutrir su espíritu.

“Desde hace unos años busco paz, tranquilidad y ser mi mejor versión. Me enfoqué mucho en leer, en ser espiritual, en el despertar de la conciencia, la inteligencia emocional y la física cuántica. Me dedico a nutrir mi mente y no sólo el físico, la mente es lo más importante”, declaró.

La cantante y actriz originaria de Culiacán, Sinaloa, indicó que no toma personal las palabras que se han dicho sobre ella en redes sociales. Asimismo, señaló que ha trabajado en su inteligencia emocional durante todos estos años de carrera.

“He trabajado mucho en mi inteligencia emocional. Sé que nada de lo que me dicen es personal, estamos mal como sociedad y como seres individuales. Las personas que dicen cosas negativas de mí sólo hablan de sus propias carencias. El que me juzga se juzga a sí mismo, porque no me conoce”.

