Paola Rojas confiesa que 'le bajó a su sensualidad' ¿por culpa de su divorcio con Zague?

La periodista y conductora Paola Rojas, confesó durante una emisión de “Netas divinas”, programa en el que participa junto con Natalia Téllez, COnsuelo Duval y Daniela Magún.

La exesposa del jugador de futbol, Luis Roberto Alves “Zague”, indicó que no le incomoda acudir a una reunión estando soltera o sola, al contrario, se siente mucho mejor cuando va a una reunión vestida de una manera más recatada y no tan sexy, para evitar incomodidades por parte de otras personas, que podrían ser las parejas de sus amigas o conocidas en la reunión a la que acude.

En ese contexto, Paola añadió que se siente muy a gusto cuando acude a una reunión y no llama la atención, eso le da la oportunidad de divertirse, platicar, distraerse y disfrutar la reunión estando más cómoda.

Por el contrario, si acude a una fiesta con un escote, una minifalda o simplemente con una vestimenta que a haga sentir sexy, Paola sugiere que podría hacer sentir mal a alguien querida o una amiga o a otra mujer, por captar la mirada de otros hombres, entonces, prefiere ir más “tapadita” y no en su mejor versión.

Natalia prefiere verla en todo su esplendor

Lo anterior causó sorpresa entre sus compañeras de panel, ya que mientras unas la apoyaron por tratar de evitar roces con otras mujeres por esa situación, hubo comentarios como el del Natalia Téllez, que le dijo que ella prefiere verla en su mejor versión y si les incomoda “se ching…”.

No es para menos, Paola es una mujer hermosa que llama la atención en cualquier sitio que se para, y no es fortuito, es una mujer muy alta, con tacones es todavía más alta, tiene una figura estilizada y desde que se divorció del futbolista, ha tenido una evolución muy favorable en su estado de ánimo y se ve, por lo que no dudamos para nada que en cualquier sitio donde se para, llama la atención.

