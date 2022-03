Gustavo Adolfo Infante pidió disculpas a querido artista que denunció abuso sexual

El periodista de espectáculos, Gustavo Adolfo Infante ofreció disculpas públicas a Mauricio Martínez, quien recientemente denunció penalmente a Antonio "Toño" Berumen, por abuso sexual, que aseguró vivió hace algunos años.

El experto en espectáculos hace unos días arremetió contra el artista, de 43 años, quien decidió ofrecerle una entrevista a muy pocos medios de comunicación, incluidos Adela Micha. El titular de 'De primera mano' lo calificó de discriminador y de acuerdo a los usuarios de redes sociales lo revictimizó.

“Por ejemplo, el que debería de aprender es Mauricio Martínez porque ahora a todos nos ve así por arriba porque lo vi*laron. Porque lo vi*laron no da entrevista a programas de espectáculos", dijo en aquel entonces el reportero de espectáculos.

Gustavo Adolfo Infante se disculpa con Mauricio Martínez

Los comentarios de Gustavo Adolfo Infante fueron compartidos por el propio Mauricio Martínez, quien no hizo declaración alguna, pero que desató la indignación de los usuarios de redes sociales, quienes criticaron fuertemente la actitud y poca sensibilidad del periodista de espectáculos con la víctima.

Por ello, esta mañana tanto en el programa de 'Sale el Sol' como en su canal de YouTube, el conductor se disculpó por sus cometarios en contra del actor de Broadway. “Hace un par de días, al estar hablando de Mauricio Martínez hice un expresión que me apena y me avergüenza, no lo voy a repetir porque no quiero revictimizar al señor. Sé que fui poco sensible al expresarme de esa manera”, dijo.

“Grupo Imagen, Imagen Televisión, el matutino Sale el Sol y todos mis compañeros no dijeron una sola palabra, fui yo. Mauricio te pido una sincera disculpa y te abrazo con el cariño de hace tantos años”, agregó el comunicador quien se solidarizó con todas las personas que han víctimas de una agresión similar y se comprometió a no volverse a expresar de esta forma.

