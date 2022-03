¿María Félix era bruja? Frases esotéricas de "La Doña" que desataron rumores de un pacto con el diablo

María Félix es una de las grandes figuras del cine mexicano que conquistó al público con su talento y belleza, sin embargo, también se trataba de una mujer adelantada a su época cuyo pensamiento libre, fuerte carácter y siempre dispuesta a decir lo que piensa, la llevó a ser blanco de rumores relacionados con la brujería.

"La Doña", como también era conocida, se abrió paso en una industria en la que el trabajo de los hombres era más reconocido logrando tener un salario superior al de otras estrellas del momento. Además, causó gran polémica en la época por frases que anticipaban un pensamiento feminista.

María Félix se caracterizó por su fuerte carácter, mismo que llevó al cine con algunos de sus papeles pues interpretó personajes de mujeres aguerridas y luchadoras, algo que demostró en más de una ocasión al tomar sin temor oportunidades que le abrirían las puertas y desatarían rumores sobre su vida privada.

María Félix se caracterizó por su talento, belleza y carácter. Foto: Instagram @mariafelixofficial

“Cuando me empecé a dar a conocer, la mujer en México aún eran esclavas de los hombres y yo no, les di el ejemplo y mira cómo están liberadas”, dijo en entrevista con Ricardo Rocha como parte de las frases con las que hoy es recordada.

María Félix y la brujería

Uno de los grandes sueños de María Félix era llegar a la política, algo que no sucedió debido al machismo de la época pues los puestos de mayor rango eran ocupados por hombres; sin embargo, ella anticipó el movimiento feminista exhortando a las mujeres a ser independientes y libres.

“Hago un voto de fe para que las mujeres mexicanas no se queden calladas. Protesten, quéjense, no se dejen, prepárense, hagan de su vida lo que ustedes desean y no lo que sus hombres les permitan ser”, dijo la actriz en entrevista con Verónica Castro.

El éxito y la fama de María Félix no evitó que fuera blanco de rumores, como aquellos en los que señalaban que había realizado un pacto satánico para obtener su belleza, pues fue considerada una de las actrices más bellas del país y en Estados Unidos causó gran fascinación entre grandes productores.

María Félix reveló haber probado carne humana. Foto: Instagram @mariafelixofficial

Su forma de pensar adelantada a la época provocó que surgieran rumores de que practicaba brujería o tenía gusto por el ocultismo, pues señalaron que en su casa tenía algunas pinturas en las que aparecía ella rodeada de demonios.

Mientras que sus frases como “el perfume del incesto no lo tiene otro amor”, sobre el supuesto romance que tenía con su hermano Pablo, la llevaron a intensificar los rumores de su gusto por los pactos satánicos. “Yo comí carne humana una vez, pero de verdad”, relató durante una entrevista detallando que habría sido durante la filmación de una cinta en Marruecos.

Todo sobre lo que se decía sobre “María Bonita” se intensificó luego de que cuatro meses después de su muerte autoridades exhumaron su cuerpo con motivo de la herencia, para sorpresa de todos se encontraba en perfecto estado.

