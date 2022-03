Tu cara me suena: Así fue la fallida imitación de Sherlyn a Karol G

Este fin de semana se vivió el primer programa de “Tu cara me suena”, el nuevo reality show de Televisa-Univisión, en el que ocho famosos se caracterizan como otras estrellas y tratan de imitarlos.

La primera en pasar al escenario fue Helen Ochoa quien personificó a Rocío Durcal, le siguió Christian Daniel quien se metió en la piel del reggaetonero Farruko, Kika Edgar por su parte dio vida a Amanda Miguel; también estuvo Ninel Conde, quien imitó a Thalía, el ganador de la noche fue Manny Cruz quien tuvo que imitar a David Bisbal, y Michael Stuart sorprendió a los jueces con su gran parecido a Daddy Yanke.

Los que no gustaron

También estuvieron Yahir quien imitó a Alejandro Fernández, sin embargo, su presentación no gustó mucho a los jueces pues aunque físicamente era igual al “Potrillo”, la voz del ex académico no se escuchaba igual o por lo menos parecida a la del hijo de Vicente Fernández.

Otra que tampoco gustó a los jueces fue Sherlyn, quien tuvo un gran reto al tocarle imitar a la mujer más famosa del momento, hablamos de Karol G, sin duda un gran reto para la actriz el cual no superó con éxito.

La fallida imitación de Sherlyn

Aunque el vestuario que Sherlyn portó la noche del estreno de “Tu cara me suena” fue prácticamente igual al de la “Bichota”, la actuación de la actriz no lo fue.

Y es que Sherlyn le puso todo su empeño pues al parecer es gran fanática de la colombiana, sin embargo, aunque logró bailar y cantar al mismo tiempo, tal y como lo hace la también intérprete de temas como “El barco” y “Location”, entre muchas otras más, la voz no fue su mejor arma.

Pues de acuerdo con los jueces de “Tu cara me suena”, Sherlyn no pudo imitar la voz de “La Bichota”, es por eso que las calificaciones que obtuvo la actriz mexicana no fueron tan buenas, sin embargo, los jueces tienen la esperanza que la próxima semana tenga una mejor actuación y que semana a semana sus imitaciones sean más limpias.

