Karla Díaz: por problemas de salud se ausenta del "90’s Pop Tour", ¿qué es lo que tiene?

Karla Díaz ha vuelto a estar en medio de los reflectores de la prensa luego que se le viera llorando en algunas fotografías que compartió en sus redes sociales, lo que despertó las alarmas de sus seguidores quienes se preguntaron qué es lo que había ocurrido ahora con la integrante de JNS.

Hay que recordar que la cantante acaba de dejar atrás la fuerte polémica que protagonizó luego de darse a conocer que puso a la venta un suéter a un precio mucho mayor de su costo original, solo por el hecho de tener impreso el nombre de su programa de YouTube "Pinky Promise".

En esta ocasión, Karla Díaz compartió en su cuenta de Instagram que no había podido presentarse en el concierto de los "90’s Pop Tour", el cual se realizó en Puebla el pasado fin de semana, debido a que presentó problemas de salud, confesión que preocupó a sus admiradores dado que la artista incluso rompió en llanto en su publicación.

¿Qué problema de salud tiene Karla Díaz?

Karla Díaz confesó que debido a algunos problemas de salud que enfrenta en estos momentos, no le sería posible salir al escenario durante el concierto que JNS, entre otras agrupaciones, ofrecería en Puebla.

''A toda la gente de Puebla quiero mandarles un abrazo con mucho cariño, lamentablemente no pude acompañarles en este show de 90’s Pop Tour por temas de salud. Me siento muy triste por no poder estar ahí'', compartió la artista, en sus videos publicados desde su cuenta de Instagram.

Karla dio más detalles a sus seguidores sobre lo que se encuentra pasado: ''Llevo 5 años en el 90’s pop Tour y nunca había faltado a nada y me duele mucho no estar presente ahí con ustedes y con mis compañeros. Traté todo lo posible para poder estar", pero finalmente decidió no asistir," reflexionó.

Fue entonces cuando la integrante de JNS confesó que se encuentra atravesando una complicada racha de salud: "Inclusive dudé en faltar pero creo que hay que poner la salud antes que nada para poder dar el 100 y pues solo quiero mandarles un beso con todo mi cariño, espero me puedan entender y disfruten mucho este show que es mágico'', aseguró en el clip.

Aunque la cantante e influencer no abundó en más detalles sobre el padecimiento que la aqueja, sus miles de fans y seguidores le enviaron mensajes de apoyo, cariño y buenos deseos para que su salud mejore y pronto puedan verla de vuelta en los escenarios.

