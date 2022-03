El Chavo del 8: Lalo España reacciona al proyecto de Eugenio Derbez

El nombre de Roberto Gómez Bolaños y en especial el de uno de sus programas más exitosos, “El Chavo del 8”. Dicho programa volvió a la cabeza de todos en México gracias a Eugenio Derbez, quien sacó un par de video en redes sociales para promocionar el nuevo proyecto. Pero eso no es todo, ya que se tiene que recordar que la familia está por crear una bioserie sobre Chespirito.

Ahora, después de algunos días y especulaciones, se confirmó que este proyecto no está relacionado con el que comanda Roberto Gómez Fernández y la empresa Grupo Chespirito. Dentro de esta incertidumbre salió el nombre de Lalo España, quien se había postulado para darle vida a la leyenda de la televisión mexicana.

Gracias a estos rumores y a que por un momento se dio la posibilidad que se le escapara el trabajo más anhelado por España, el actor decidió dar su punto de vista y de paso alivió a sus fanáticos al asegurar que aun no es un hecho que esté fuera del proyecto de la familia Gómez.

El mensaje para sus fans

El actor aprovechó los micrófonos de “De primera mano” para aclarar todas las dudas y lo más importante, confirmar que no es ningún ardido y que todavía no le han dicho nada sobre la posibilidad de estar dentro o estar fuera.

“Si es inteligente, se analiza que si mi querido Eugenio Derbez, a 7 días de lanzar su campaña, pone algo del Chavo del ocho… una bioserie no la va a preparar en 10 días o 15 días”, a lo que agregó: “ni es un hecho que me quede yo, pero si me quedo, qué chido. No sé donde fregados sacaron que estoy muy ardido, que me enseñen una publicación”, dijo Lalo.

Ahora solo queda esperar que la familia revele detalles sobre el proyecto que están realizando con Grupo Chespirito y con esto tener la posibilidad de conocer a la persona que terminará por darle vida a uno de los actores, comediantes y productores más reconocidos de la televisión mexicana.

