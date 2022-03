Niña actriz del Cine de Oro vivió su infancia con Sara García y Roberto Gómez Bolaños; así lo narró

Cuando comenzaron a transmitirse las telenovelas infantiles en México, todos los niños y niñas que tenían acceso a una televisión esperaban ansiosos la hora para que su programa comenzara, sin embargo ¿qué era lo que veía la niña que protagonizaba 'Mundo de Juguete'?

En entrevista con Gustavo Adolfo Infante, Graciela Mauri, quien diera vida a la tierna Cristina Salinas confesó que el hecho de grabar una telenovela en Televisa le permitió vivir muchos momentos que marcaron su infancia, ya que ella no veía la actuación como un trabajo sino como un juego interminable.

De hecho, confesó que la manera con la que sus papás lograban convencerla de apurarse a realizar sus tareas escolares era amenazándola con que si no terminaba no podría ir a grabar, ya que era tanto su amor al set que compartía con Sara García, que tan solo pensar en quedarse sin él la hacía apresurarse a terminar sus deberes.

Y es que, además de ser la consentida de las grabaciones, la pequeña podía dar rienda suelta a su imaginación en los tiempos libres que tenía en la televisora de San Ángel.

Aunque, a pesar de que Sara García y otros de los integrantes del melodrama infantil se encargaban de entretener a la pequeña hermana de Toño Amauri, muchas de las "escapadas" de los ensayos de la niña actriz eran para ir a ver cómo se filmaba 'El Chavo del 8', reconocido programa producido y protagonizado por el fallecido Roberto Gómez Bolaños.

"Yo me escapaba a sentarme ante las cámaras a ver 'El Chavo del 8' hasta que me decían 'ya tienes que grabar' y entonces corría al foro a grabar mi escena y me regresaba", confesó quien fuera la protagonista de 'Mundo de Juguete'.