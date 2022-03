Mía Khalifa enciende la red en transparencias y casi enseña de más con FOTO en plena calle

La sensual influencer y modelo Mia Khalifa está que no cree en nadie y luce espectacular en una de sus últimas fotografías difundidas a través de redes sociales, durante sus estancia en Paraguay.

La exestrella porno, lució un atuendo espectacular y ardiente, con una especie de pantalones de transparencias en color negro, top del mismo tono, guanteletes, gafas oscuras, reloj enorme, más grande que su brazo y una mirada sexy que cautivó a sus seguidores y en pocas horas logró más de dos millones 300 mil reacciones.

La mayoría de las reacciones son emoticones de flamitas, y no es para menos, la verdad es que la joven de origen libanes y naturalizada estadunidense, sabe cómo jugar con la cámara y sabe cómo sacarle jugo a sus encantos, no por nada fue una de las principales estrellas del cine para adultos de los años recientes.

Is that a world tour or your man’s tour??!