¡Bateada! "La Bebeshita" revela que la reina de TikTok no quiso ser su suegra | VIDEO

Durante su asistencia a un evento realizado en la Ciudad de México con motivo de los Premios Oscar, Daniela Alexis quien es mejor conocida como "La Bebeshita", reveló que Erika Buenfil rechazó tajantemente la posibilidad de que su hijo mantuviera una relación sentimental con ella.

Y es que la también influencer recordó el momento en el que la reina mexicana de TikTok se incomodó por la comunicación que existía entre ella y Nicolás Buenfil.

“Me mensajeaba con Nicolás Buenfil, Erika Buenfil se medio enojó yo creo un poco, pero está bien, está cuidando a su hijo, pero no pasó a mayores, me mensajeé con él, no lo conozco en persona, él me escribía por Instagram”, dijo La Bebeshita.

La Bebeshita perdió comunicación con Nicolás. Foto: Especial

Sobre los mensajes que intercambiaba con el joven de 17 de años, la actual consejera de MasterChef Junior 2022, La Bebeshita reveló;

"Hola Bebeshita hay que vernos", a lo que ella respondió; "‘no, eres menor de edad y yo no puedo contigo, hasta que cumplas los 18 por lo menos’, y ya”, contó.

La Bebeshita supone que Erika Buenfil aconsejó a su hijo. Foto: Especial

Asimismo, la artista subrayó que a la primera actriz no le agradó para nada esta acción.

“Erika no quiso que yo fuera… no quiso ser mi suegra, pero bueno, ya habrá alguien que me quiera de su nuera”.

Finalmente, la exparticipante de "Enamorandonos" detalló que tras ese incidente, Nicolás ya no se comunica con ella;

Ya no me habla, él ya no me habla, yo creo que lo regañaron y ya no me habla el Nico, pues es que tiene 17 años, y sí es un añito, pero no me quiero arriesgar”.