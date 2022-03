Miley Cyrus rinde tributo a Taylor Hawkins; así se vivió el emotivo momento | VIDEO

El mundo de la música está de luto, luego de que el pasado viernes 25 de marzo se confirmó la muerte del baterista de la banda Foo Fighters, Taylor Hawkins, por una sobredosis, según informaron fuentes oficiales de Colombia, país en el que el músico se presentaría en el Festival Estereo Picnic 2022.

Desde entonces, tanto los miembros de Foo Fighters y otras celebridades han expresado su más sentido pésame; sin embargo, uno de los tributos de los que nadie puede dejar de hablar fue el que realizó Miley Cyrus en uno de sus últimos conciertos, pues la también actriz se encuentra de gira por América Latina.

La noche del sábado Miley Cyrus se presentó en Brasil, país desde el que rindió homenaje al músico, quien además era su gran amigo. Ante el emotivo momento la cantante no pudo evitar romper en llanto mientras interpretaba "Angels like you", al mismo tiempo en que los asistentes iluminaron todo el lugar con luces blancas.

"El show de esta noche es en honor a mi amigo Taylor Hawkins. ¡El tipo más malo que conozco que quería que yo brillara y cantara FUERTE por amor al rock n roll! Lo conseguí con un poco de ayuda de mi amigo allá arriba y de todos ustedes. Vamos a hacerlo", escribió la también actriz en Twitter minutos antes de subir al escenario.

La ex Hannah Montana compartió esta mañana un poco de su homenaje y a través de su cuenta de Instagram explicó "el concierto de anoche en Brasil está dedicado a mi amigo y leyenda, Taylor Hawkins"; sin embargo, desde ayer se viralizaron las primeras imágenes de la despedida entre los fanáticos de la cantante.

Durante el concierto Miley Cyrus también se tomó unos minutos para hablar con sus fans sobre cómo se sentía ya que además de los problemas de salud que ha presentado en su gira por América Latina, un rayo cayó sobre su avión, lo que la obligó a realizar un aterrizaje de emergencia y por supuesto, ahora se enfrenta a la inesperada muerte de su amigo.

Según los asistentes al evento, anoche la intérprete de "High" también explicó que al sufrir el accidente de avión, la primera persona a la que llamó fue precisamente a Taylor Hawkins, quien la ayudó a tranquilizarse; sin embargo, un par de días después, el baterista perdió la vida en un hotel de Colombia.

Una vez en el escenario las pantallas se cubrieron con una foto del baterista de Foo Fighters y Miley Cyrus agregó que "haría lo que fuera por estar con él; no me imagino cómo se siente Foo Fighters. Quiero dedicarle 'Angels like you'". Tras los gritos del público comenzaron a sonar los primeros acordes, pero luego de unos segundos la cantante tuvo que detenerse, ya que no pudo evitar romper en llanto al despedir a su amigo.

Por su parte, las cámaras que enfocaron al público, mostraron a algunos de los asistentes llorando por la muerte de Taylor Hawkins. A continuación puedes ver el emotivo momento que se ha hecho viral en redes sociales.

