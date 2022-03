El GUAPO actor del Cine de Oro que murió a los 44 años de edad por esta TERRIBLE razón; hizo más de 40 películas

Diversos usuarios en redes sociales se mantienen más pendientes acerca de la vida de ciertas figuras del mundo del espectáculo, sobre todo aquellas que formaron parte de la llamada época del cine de oro mexicano, y hasta la fecha han sido recordadas por sus participaciones dentro del gremio.

Por otro lado, es importante recordar que hubo una oleada conocida como las divas y galanes del cine de oro en México, quienes han logrado destacar no solamente por su belleza, sino por su manera de actuar o desenvolverse al momento de mostrarse ante las cámaras.

Y aunque a veces las personas solamente asumen que una de las divas y galanes del cine en México fue María Félix o Pedro Infante, existieron otras mujeres que lograron conquistar al público estadounidense y mexicano con su carisma, talento, pero también con sus icónicas actuaciones.

Quién es Tyrone Edmund Power

En esta ocasión hablaremos del famoso actor estadounidense Tyrone Edmund Power, quien nació en Ohio; fue un reconocido actor y padre de la cantante Romina Power.

El famoso logró destacarse como una de las estrellas del cine a finales de los años 30, luego de trabajar en los estudios cinematográficos Twentieth Century Fox, consolidándose así como la estrella de la competidora Warner Brothers.

Power participó en diversas cintas, sobre todo para papeles dramáticos y románticos, tales como Love Is News, de Tay Garnett (Amor y periodismo), Thin Ice, Café Metropole, Ali Baba Goes to Town y Second Honeymoon.

Su trágica muerte

Sin embargo, su carrera terminó a los 44 años de edad, esto luego de que se encontraba filmando la escena de una película; fue el 14 de noviembre de 1958 cuando la estrella del cine se encontraba en una escena de un duelo de espadas, pero tras el corte de escena, el actor se encontraba pálido, por lo que decidieron trasladarlo al Hotel Castellana Hilton donde se hospedaba.

Al llegar al hospital, el actor ya estaba prácticamente muerto y con el atuendo de la filmación; el equipo médico no logró salvarle la vida, y sus restos fueron enterrados en el cementerio Hollywood Forever Cementery en Los Ángeles, California.

