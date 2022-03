Sarah Nichols revela que Pascacio “N” la violó a menos de 48 horas de haberla conocido | VIDEO

A raíz de que Pascacio 'N' fue acusado de violar a Sarah Nichols cuando ambos participaban en la grabación de una serie, la polémica en torno al caso ha aumentado de manera exponencial, cuestión que ha provocado que la actriz sea continuamente cuestionada al respecto.

Pero, al tratarse de un caso que aún sigue en proceso, los detalles que se han podido dar al respecto son mínimos, aunque esta tarde se reveló que el ataque sexual fue casi dos días después de que ambos actores se conocieran.

En exclusiva con 'Ventaneando', Sarah Nichols relató que el trato que sostuvo con el actor fue mínimo, ya que se conocieron un viernes y para el domingo este ya había abusado de ella.

“Fue un viernes que grabamos, y ese día conocí a Ana, conocí a Elyfer, conocí a Vanessa, conocí a Mark, conocí a Loreto, conocí al Charrito, conocí a Pascacio, y me estaban diciendo que por el Covid ni siquiera podían tener acceso a la alberca (...) entonces se me hizo como lo más natural del mundo para mí el decir ‘¡ah!, yo tengo una terraza al aire libre', y les hice una invitación a mi terraza para que convivieran durante el transcurso del rodaje”, relató Sarah.

La actriz no sabía que Pascacio se aprovecharía de su confianza atacándola sexualmente. Sin embargo, la situación se mantuvo en secreto ya que Sarah prefirió no decir nada para no dañar su trabajo y continuar grabando la serie “Guerra de vecinos”.

No obstante, el hecho de convivir con su agresor fue algo que la hizo colapsar, por lo cual prefirió ir con una psicóloga y esta le aconsejó hablar de lo sucedido.

“Desde la primera sesión me acuerdo perfecto que me empezó a decir ‘oye, ¿y no crees que deberías denunciar?’, y yo así de ‘no, no puedo, no estoy preparada, eso va a ser horrible’, o sea, yo tenía una imagen horrible del proceso”, aseguró.

Fue así que, tras vivir seis meses fuera de México y recibir todo el apoyo de su círculo cercano, que Sarah Nichols finalmente decidió proceder por la vía legal en contra Pascacio, ya que con esto, ella confía que el actor no le hará daño a más personas.

