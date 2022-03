Mariazel le hace la competencia a Eiza González: Cambia de look y ENCIENDE Instagram | FOTOS

Eiza González no es la única que ha dado de que hablar con su reciente cambio de imagen, pues en esta ocasión, una de las integrantes de 'Me Caigo de Risa' se llevó las miradas de los usuarios de Instagram al mostrar algunas imágenes de su nuevo look.

La osada mujer fue Mariazel, una de las conductoras más guapas y queridas del momento; cuyo carisma la hecho acreedora de una gran cantidad de seguidores, quienes continuamente halagan su belleza.

Y es que, sin importar lo que se ponga, Mariazel siempre se ve hermosa, aunque en esta ocasión, decidió optar por un radical cambio de look, dejando atrás su sexy y atractiva cabellera rojiza.

Fue por medio de sus historias de Instagram que la integrante de 'La Familia Disfuncional' dio a conocer que cambiaría el tono de su cabello.

Ante esto, sus seguidores se mostraron ansiosos por saber cuál era el color de cabello que ahora portará una de las concursantes favoritas de 'Me Caigo de Risa', programa donde continuamente bromean diciendo que debería sacar su cuenta de OnlyFans.

No obstante, ella ha dejado en claro en repetidas ocasiones que no pretende abrir una cuenta en la mencionada plataforma digital, lo cual no ha impedido que Faisy, conductor del show nocturno, siga alentando a los espectadores a hacer referencia al tema.

En cualquier caso, Mariazel le permite a sus fans tener un acercamiento muy íntimo a su vida privada, ya que en su cuenta de Instagram continuamente sube fotos y videos de su vida diaria y del detrás de cámaras de su entorno profesional.

Aunque en esta ocasión, la conductora dejó sufrir a sus seguidores un rato con la incertidumbre de saber qué color de cabello había elegido para esta primavera.

Y después de una breve espera, finalmente reveló que el tono de pelo elegido es un negro con mechas rojo brillante, las cuales resaltan a la perfección los rasgos de la hermosa conductora.

En sus historias de Instagram, se puede ver que Mariazel está feliz con su nueva imagen, la cual mezcla un poco de los dos últimos looks con los que la hemos visto en el último año.

¿Qué opinas? ¿Crees que este look le queda a Mariazel?

