Karol Sevilla no encuentra personajes interesantes en México

Con tan solo 22 años de edad, Karol Sevilla tiene 13, actuando y aunque debutó en programas de televisión nacional, logró reconocimiento internacional por su trabajo en “Soy Luna”, la serie de Disney que se filmó en Argentina. Desde entonces dedica más su tiempo a la música, sólo haciendo pausas para participar en algunos proyectos, pero en México no ha actuado de nuevo.

“Si me han ofrecido personajes aquí, pero no he encontrado uno con el que sienta tanta conexión, porque soy mucho de llevarme por papeles en los que sienta que voy a darle mi 100 por ciento, y siempre las propuestas que me llegan aquí no me convence del todo, No han llegado el personaje que diga, sí, México con este personaje”, dijo la joven en entrevista vía zoom.

De hecho, este año hará una serie más fuera del país, pero espera esta situación cambié para poder filmar algo en México, más ahora que la gran variedad de plataformas digitales permite desarrollar proyectos con más calidad. “Amo mi país y aquí vivo, pero por ahora prefiero trabajar en otros lugares. Claro, siempre representando a una mexicana, porque si tengo que hacer otro acento, ahí sí lo pensaría, agregó.

Lo que sí disfruta hacer en tierra azteca, es su música, de hecho, recientemente lanzó un nuevo sencillo “Dime dime”, un tema escrito por Nabález y Luis Fonsi, y que, si bien ya lo tenía desde hace meses en sus manos, este año decidió lanzarlo y la respuesta de sus seguidores ha sido muy positiva, sobre todo por los looks que presenta en el videoclip.

Sevilla aseguró que seguirá moviéndose en ambas disciplinas, pues no le molesta que la llamen actriz, cantante o hasta influencer, lo que no le agrada es que la llamen tiktoker, porque llegó al mundo del entretenimiento mucho antes que dicha red social.

Aprende a amar

Desde hace varios años tiene una relación con el actor Emilio, hijo del productor Juan Osorio, quienes en 2020 sacaron el tema “Coro de amor”, aunque la experiencia fue maravillosa, decidieron no trabajar en proyectos juntos para evitar problemas en su noviazgo.

“En ese sencillo nos dimos cuenta que no funcionamos trabajando juntos. Entonces dijimos que cada quien por su lado, sí nos acompañamos a algunos eventos, pero creo que encontré una estabilidad muy bonita en que estemos ocupados en nuestros proyectos por separado”, aseguró.

