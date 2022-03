Karol G cancela lanzamiento de ‘Una noche en Medellín’ por esta FUERTE razón

Karol G anunció en su cuenta de Instagram que canceló el lanzamiento del tema ‘Una noche en Medellín', el cual era una colaboración con el chileno Cris MJ y era muy esperada por sus fans. En una nota publicada en dicha plataforma, la intérprete de 'Bichota', reveló sus fuertes razones.

Hace unos días, la colombiana informó en sus cuentas oficiales que haría un remix con Cristopher Álvarez García, nombre real del reguetonero originario de Chile. Tras la noticia, De La Ghetto, otro cantante del género urbano, reveló que también se uniría a esta colaboración, pues compartió un video en el que se escucha el tema.

Karol G NO trabajará con De La Ghetto

Por medio de sus historias de Instagram, la cantante de éxitos como 'Tusa' y 'Mamiii', dio a conocer que no lanzará el tema musical, debido a que no sabía que otros artistas participarían. Sin mencionar nombres, la artista que acaba de cumplir 31 años el pasado mes de febrero, dijo que a penas se enteró que algunos de sus compañeros también habían prestado su voz.

“Con respecto al lanzamiento del tema ‘Una noche en Medellín’, me gustaría aclarar que en ningún momento tuve conocimiento de que otros artistas habían grabado y que al parecer había varios remix hablados hasta hace dos días que lo anuncié”, señaló Carolina Giraldo

Karol G anuncia cancelación de ‘Una noche en Medellín' Foto: Captura de pantalla

Indicó que aunque le gustó la colaboración con Cris MJ y que admira el trabajo de los otros artistas involucrados, decidió no continuar en el remix. “Mi equipo de trabajo y yo valoramos y respetamos el trabajo de mis colegas, y aunque me encanta el proyecto (...) hemos decidido no seguir adelante con el lanzamiento”.

“Me disculpo de antemano con mis seguidores que sé que me mataron comentando sin parar en mi post para que se lanzara la canción pronto. Les debo una, los amo”, finalizó el mensaje Karol G, quién se excusó frente a sus fans que esperaban con ansias la canción que ya tiene 50 millones de reproducciones en Spotify.

Cris MJ se iba a convertir en el primer chileno en colaborar con la llamada "Bichota", no obstante, problemas de logística habrían frustrado sus planes de expandir el éxito de 'Una noche en Medellín', con el cual se ha ubicado en las principales listas de popularidad y se ha convertido en el hit de su carrera que inició en 2019.

SIGUE LEYENDO:

Karol G se fotografió de frente y cosechó miles de suspiros

De Kim Kardashian a Karol G: Así han aceptado su tipo de cuerpo en el Forces of Fashion