De Kim Kardashian a Karol G: Así han aceptado su tipo de cuerpo en el Forces of Fashion

Esta semana se llevó a cabo la sexta edición del evento de moda más importante del mundo, Forces of Fashion, organizado por la revista Vogue y que este año tuvo como temática "Body In Focus" con la que se buscó explorar la diversidad e inclusión en la moda.

Por primera vez el Forces of Fashion tuvo una colaboración global en la que se incluyeron cuatro ediciones, la de México y Latinoamérica, Estados Unidos, India y Reino Unido. Ante un evento de tal magnitud se contó con la participación de reconocidos rostros como Naomi Campbell, Sonam Kapoor, Lakshmi Menon, Kim Kardashian y Karol G.

Estas invitadas especiales conforman un grupo de mujeres que no sólo son un ícono de la moda, sino que también son importantes por los mensajes que están llevando a nivel mundial desde el empoderamiento, el amor propio, la lucha contra los estándares de belleza y, sobre todo, sobre la aceptación de todos los tipos de cuerpos, según reveló la directora editorial de Vogue México y Latinoamérica, Karla Martínez de Salas, a El Heraldo de México.

Kim Kardashian: La historia de no “encajar” con los cuerpos estadounidenses

Una de las invitadas especiales de este evento fue la socialité, empresaria, madre de familia y modelo, Kim Kardashian, quien desde Estados Unidos confesó sentirse “afectada por muchas cosas” sobre su cuerpo; una de las más importantes ocurrió durante su embarazo, ya que fue duramente criticada por subir de peso.

Sin embargo, no fue el único momento en el que las críticas le afectaron. Sobre ello, Karla Martínez de Salas recuerda antiguas declaraciones de la estrella de “The Kardashians” en las que aseguró que pese a ser una mujer americana, su descendencia de Armenia la hizo sentir que no encajaba con los estándares de belleza.

“Ella decía que no veía rostros como el de ella, no veía mujeres curvy como ella creciendo en Los Ángeles y en los medios, hasta que dice que se pudo relacionar con una Salma Hayek que tenía un busto, una cinturita o sea más curvy”, explica en su conversación con este medio.

Sobre el tema de los diferentes tipos de cuerpos, la experta en moda detalló que también siempre se tiene que tener presente que lo que se ve en redes sociales y en las modelos no es real, "mucho de lo que están viendo es totalmente fabricado y lo vemos con los filtros", dijo. Por lo que la inclusión de figuras como la de Kim Kardashian y otras mujere curvy es muy necesaria.

"Es una tontería no hacer cosas en ciertas tallas, pero la moda siento que sí se está volviendo más inclusiva en los últimos años y eso es algo bueno e importante", destacó. Por otro lado, Karla Martínez señaló lo importante que resulta lo anterior combinado con la aceptación y seguridad en uno mismo.

"Qué increíble que todas somos diferentes, ¿no? Por qué quieres caer en esta cajita de expectativas que nosotras solas nos creamos; cada quien va a usar la moda de diferente manera. Pero si tú no amas usar tendencias y llevar cosas este escotadas o minifaldas, o te gusta enseñar tu estómago, pues hazlo. Yo creo que es siempre tu estado de ánimo, de cómo te sientes y qué te hace sentir bien; tenemos mucha presión social por las redes".

Karol G: Del amor propio a las inseguridades por “hate” en redes

Por otro lado, Karol G también formó parte del Forces of Fashion y fue la propia Karla Salas quien tuvo la oportunidad de moderar la conversación, en donde por primera vez la cantante colombiana expresó cómo lidió con el “hate” de las redes sociales para aprender a aceptar y amar su cuerpo.

Aunque todas las conversaciones de este evento estarán disponibles a partir del 30 de marzo para los miembros de Vogue Club, la directora editorial de la revista compartió en exclusiva con El Heraldo de México algunos de los puntos que la intérprete de “Tusa” reveló.

Y es que a diferencia de Kim Kardashian, Karol G creció en un ambiente en donde se “celebran las curvas”, por lo que al rodearse de mujeres latinas siempre se sintió “cómoda con su cuerpo”. Desafortunadamente, la presión social por encajar en ese mundo también la llevó a pensar en procedimientos estéticos.

“Nos comentó que en Colombia, que es un país de mucha cirugía plástica, que cuando tenía 18 (años) ella no tenía busto y dijo 'me tengo que poner'”, recuerda Martínez de Salas.

Sin embargo, no ha sido el único momento polémico y decisivo en su vida, ya que durante la pandemia Karol G subió de peso y aunque “ella sentía que se veía increíble”, el debate en redes sociales era totalmente diferente ya que “la atacaron pero por todos lados”.

Para enfrentarse a las críticas sobre su aspecto físico, dijo al Forces of Fashion que “es ese trabajo de que no dejes que se te meta en la cabeza; yo me siento súper feliz y súper segura". Por su parte, la directora editorial de Vogue México destacó sobre dicha declaración: "Se me hizo muy interesante que lo haya compartido con nosotros y que como mujer latina ella al final se siente muy cómoda con estas curvas, con quien es”.

En ese sentido agregó que “mujeres como ella son buenos ejemplos porque efectivamente, ella dice ‘reconozco que tengo un cuerpo así, lo celebró y cuando me dejó engordar por cualquier cosa, no sé, sí me siento bien’; si te sientes mal, pues es cuando empiezan a afectar las cosas”.

Además, el reconocerse y aceptar su tipo de cuerpo también forjó un momento importante, ya que desde esa seguridad la cantante trajo consigo el movimiento “Bichota”, gracias a una canción que lanzó durante el 2021, para la que incluso tuvo que defender hasta el nombre.

“Fue algo que causó un movimiento súper importante de empoderamiento, de sé quien eres, exprésate, libera tu bichota interior, que es como liberar este poder que se siente. Eso se me hace increíble y justo le preguntaba, sobre sobre ese empoderamiento de mujer que es padrísimo que haya causado como estas sensaciones en los países latinoamericanos”, indicó Karla Martínez.

¿Qué es el Forces of Fashion?

El Forces of Fashion es un evento organizado por Vogue en el que se realizan íntimas conversaciones de temas como la moda, el cine y la música en las que además se da la información más relevante e importante del momento sobre los cambios en la cultura y, por supuesto, en la moda.

Para esta sexta edición desde Estados Unidos, Kim Kardashian conversó con la editora de Vogue, Chioma Nnadi sobre cómo se está formando a sí misma como persona, desafiando las nociones anticuadas de la perfección física y cómo su mayor crítica de la moda es su hija, North West.

Desde Londres, la modelo y actriz Naomi Campbell conversó con el director editorial Edward Enninful; mientras que en Mumbai, India, la directora editorial, Mega Kapoor, conversó con la actriz y defensora de la positividad corporal, Sonam Kapoor, quien señaló el papel cultural de Bollywood en la formación de los estándares de belleza.

También en la India, la modelo Lakshmi Menon explicó cómo surgió la aceptación y la apreciación de la belleza sudasiática en la industria de la moda. Finalmente, desde la Ciudad de México Karla Martínez de Salas platicó con Karol G, quien explicó las expectativas del cuerpo y la apariencia física en la industria de la música, y de cómo la gente puede sentirse bien con su cuerpo en la era de las redes sociales.

