Anuel AA ataca a DJ por poner canción de Karol G enfrente de su novia Yailin: VIDEO

Todo parece indicar que Karol G y Anuel AA no quedaron en muy buenos términos, pues recientemente se hizo viral un video en redes sociales en donde se puede ver al reguetonero atacar a un DJ de un antro cuando pone una canción de su ex enfrente de su actual novia Yailin, la más viral.

Los intérpretes de 'Secreto' tuvieron una de las relaciones más estables de la industria de la música, sin embargo, la historia de amor llegó a su fin en 2021, y aunque se decía que podrían regresar debido a que seguían muy unidos, todos estos rumores terminaron cuando el originario de Carolina, Puerto Rico, confirmó que está comprometido con Yailin.

Después de hacer pública su relación con la influencer y cantante, Emmanuel Gazmey Santiago, nombre real del artista urbano, comenzó alejarse de Karol G, por lo que para muchos no fue una sorpresa que tuviera una actitud violenta en una discoteca de Orlando, Florida, en donde tocaron una canción de la colombiana.

Así reaccionó Anuel AA al escuchar a Karol G

De acuerdo a declaraciones, del propio DJ del lugar, cuando Anuel y Yailin llegaron, él trató de consentirlos con sus éxitos, pues destacó que llegó a poner más de 15 canciones del puertorriqueño, sin embargo, el público que ahí se encontraba le comenzó a pedir otros temas, sobre todo ‘MAMIII’, de su exnovia Karol G y Becky G.

"Mala mía si ofendí a alguien, obviamente ofendí a Anuel, pero no fue mi intención. Mi intención fue poner música para el público y eso fue lo que hice”, dijo el encargado de amenizar el evento que provocó la furia de intérprete de 'Adicto', quien le lanzó un cubo de hielo.

Tras este incidente, el rapero decidió dejar el lugar junto con su novia Yailin, y aunque trató de pasar desapercibido al cubrirse el rostro, los asistentes al antro lograron captarlo, ya que su pareja no intentó ocultarse de sus fans, quienes estaban muy emocionados por verlos ahí.



En redes sociales, los usuarios han empezado a rumorear que Anuel AA no ha superado a Karol G, mientras que otros aseguran que posiblemente Yailin, la más viral, es la que no soporta a la cantante colombiana, pues en muchas veces ha sido comparada con ella.

SIGUE LEYENDO:

Anuel AA llora mientras se tapa el tatuaje que se hizo por Karol G | VIDEO