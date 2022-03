Pedro Infante: Su viuda Irma Dorantes revela cuánto dinero recibió de la herencia del ídolo | VIDEO

Irma Dorantes es una de las más grandes actrices del cine de oro mexicano. Junto a Pedro Infante, formó uno de los matrimonios más sólidos y atractivos de la época en México. Irma estuvo casada con el ídolo de Guamúchil de 1953 hasta 1957, y aunque en estos meses ha causado controversia la diferencia de edad entre los actores, a la viuda de Pedro parece no importarle.

Irma Dorantes conoció a Pedro Infante cuando ella tenía 13 años y el actor 30. Aunque se casaron tiempo después, la madre de la entonces menor de edad se oponía al romance, pero esto no impidió que se unieran en matrimonio cuando ella cumplió los 16 años.

Solo la muerte pudo separar a Irma Dorantes y Pedro Infante, pues el ídolo del pueblo murió el 15 de abril de 1957 en un accidente aéreo en Mérida, Yucatán. Irma fue la última esposa del actor del cine de oro mexicano y describió su romance con Pedro en su libro 'Así fue nuestro amor'.

En entrevista para De Primera Mano, Irma Dorantes reveló sorpresivamente que no recibió un solo peso de la herencia de Pedro Infante tras la muerte del ídolo en un accidente aéreo.

"Yo no tengo nada que ver con eso. Desde que él se fue, y esto sí se los digo: desde que él murió no he recibido gracias a diosito un solo centavo que venga de la herencia, de los negocios, de los discos de lo que sea del señor Infante. Gracias a Dios. me da mucho gusto y me siento muy orgullosa. No quise nada, ahí que se hagan bolas".