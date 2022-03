Luz Elena González se luce como Aracely Arámbula desde el Gym; cuál ex de Luis Miguel presume mejor silueta

Ambas son actrices que se ganaron el cariño del público debido a su belleza y profesionalismo, se trata de Aracely Arámbula y Luz Elena González, dos estrellas de la pantalla grande que han demostrado conservar una silueta envidiable a sus más de 40 años. Algo que también las conecta, es que las dos tuvieron una relación con Luis Miguel, por lo que han sido comparadas por los fans.

Ambas actrices tienen 47 años y en sus redes sociales como Instagram han presumido que aún conservan una curvilínea figura, la cual han conseguido gracias a sus rutinas de ejercicio, pues también en sus plataformas digitales suelen subir fotos desde el "gym", convirtiéndose en un ejemplo para varias mujeres que como ellas quieren lucir espectacular.

Aracely Arámbula se ejercita

'La Chule', como le dicen sus fans de cariño, tuvo una relación con 'El Sol de México' en 2006. Producto de ese romance nacieron Miguel y Daniel, quienes llegaron al mundo en 2007 y 2008, respectivamente. El noviazgo no prosperó y se separaron en el mismo año que nació su último hijo, desde ese momento la actriz le ha exigido una prensión para sus pequeños.

No obstante, la cantante y actriz ha retomado su vida en el espectáculo, pues regresó a las telenovelas y es una de las consentidas de los fans, ejemplo de ello es que tan sólo en Instagram la siguen más de 6 millones de personas, a quienes les gusta ver sus actualizaciones sobre rutinas de ejercicio.

Aracely Arámbula presume su trabajado cuerpo Foto: IG @aracelyarambula

Luz Elena González posa desde el gym

La ex concursante de Nuestra Belleza México 1994, confesó que tuvo un fugaz romance con el intérprete de 'La Bikina' y 'Ahora te puedes marchar', pues aunque intentó continuar con la relación no duró mucho, no obstante aún recuerda con cariño esta etapa junto al artista.

La también conductora de 47 años ha tomado sus cuentas oficiales para dar cátedra de estilo, y este jueves subió una serie de fotos que dejaron boquiabiertos a sus seguidores, pues posó frente al espejo del gimnasio para presumir los resultados de su rutina de ejercicio, ya que lució un abdomen plano y marcado, así como unas piernas trabajadas.

