Brandon Peniche ¿qué espera el actor de sus hijos Alessia y Bosco cuando crezcan?

A seis años de casado con Kristal Cid, Brando Peniche es padre de Alessia y Bosco, dos niños hermosos que esperan crezcan en una sociedad más justa y equitativa, por eso trata de educarlos con valores que enriquezcan a cada uno como personas y con juegos que les ayuden a entender todo.

“Mi esposa le enseñó un juego de la nave espacial, se ponen lentes mágicos y empieza decirle que son mujeres poderosas, súper capaces, hermosas y a mí me encanta eso, es ver el empoderamiento y lo que es capaz de hacer”, afirmó el actor en entrevista.

Considera que será un padre respetuoso de lo que sus hijos decidan hacer con su vida, lo único que espera es que sí entreguen el alma en la actividad o carrera que sigan, “yo estoy educando dejando de lado los estereotipos y sólo dejar que vivan, porque te puedes sorprender de lo que son capaces de hacer y no hay nada más hermoso que hacerte responsable y dejar vivir a los demás”, agregar.

En lo laboral, Peniche está feliz de regresar a la actuación y concluir la telenovela “Contigo sí”, en donde interpreta al médico “Leonardo”, una profesión que admira, sobre todo después de la pandemia, porque muchos dieron su vida tratando de salvar a otros y eso siempre hay que agradecer y verlos como lo que son, héroes.

“Leonardo es un personaje bonachón y entregado al amor, lucha por los demás y tampoco se deja. Odia las injusticias y en ese sentido me identifico mucho con él, me siento feliz de poder conocer a través de él, esta noble profesión, porque a él no le importa lo económico, sólo salvar vidas”, detalló.

La telenovela llega a su fin este 25 de marzo y se siente contentó por la oportunidad que le dieron de volver a la actuación y sobre todo de protagonizar, porque recuerda que en sus inicios le dijeron que si no tenía ojos de color, no podía encabezar un proyecto. Además, ahora se prepara para dar vida a cualquier personaje que lo saque de su zona de confort y que lo rete.

