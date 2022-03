Livia Brito vs Camila Sodi, ¿quién luce más bella en traje de tenista? | FOTOS

Hace apenas unos días, Livia Brito sorprendió a sus miles de seguidores en Instagram publicando una foto en la que aparece derrochando sensualidad vestida con un atuendo de tenista, por lo que arrancó miles de suspiros posando desde una cancha con todo y raqueta en mano, sin embargo, el fin de semana Camila Sodi hizo lo mismo y se desató un intenso debate entre los seguidores de ambas actrices para definir quién de las dos es la que luce más bella en traje de tenista.

“No importa cuántas veces lo intentes bebé, lo importante es nunca darte por vencido” escribió Livia Brito en la publicación en la que compartió diversas fotografías utilizando un traje de tenista en color negro que le sentó muy buen pues combinó a la perfección con su cabellera y por si fuera poco le aportó a su imagen un toque extra de sensualidad.

Cabe mencionar que la actriz cubana portó este traje de tenista como parte una campaña para promocionar una marca de ropa deportiva con la cual ya ha colaborado anteriormente, por lo que se desconoce si realmente práctica este deporte o si solo lo hizo para cumplir con su compromiso comercial.

Por su parte, Camila Sodi ha demostrado en diferentes ocasiones que es una gran seguidora del “Deporte blanco” pues se le ha visto acudir a diferentes eventos de esta disciplina, sin embargo, no se sabía que lo practicara, no obstante, todo parece indicar que apenas está dando sus primeros pasos con la raqueta o que simplemente no es muy buena con ella pues dejó ver que perdió por un total de 6-0, sin embargo, aprovechó lo bien que se veía para consentir a sus seguidores con algunas fotografías.

“Hoy perdí 6-0, pero me veía espectacular, hay que enfocarse en los positivo amikes”, escribió la actriz, quien contrario a Livia Brito utilizó un traje de tenista blanco y de dos piezas por lo que pudo presumir su espectacular figura en todo su esplendor destacando su abdomen y sus estilizadas piernas.

Cabe mencionar que Camila Sodi publicó algunas fotografías en plena acción pues se dejó ver sumamente seria desde su mitad de la cancha esperando el saque de su rival por lo que dejo en claro que por imagen y actitud no hubiera perdido su partido.

Pese a que las comparaciones entre ambas actrices no se hicieron esperar, los seguidores de la cubana y la mexicana no pudieron nombrar a una clara ganadora pues lo cierto es que ambas lucieron espectaculares y demostraron una vez más por qué es que con consideradas como dos de las mujeres más hermosas de toda la farándula en México.

Hasta ahora, Livia Brito y Camila Sodi no han coincidido en algún proyecto dentro de la actuación, sin embargo, verlas trabajando juntas debe ser todo un deleite no solo por su belleza sino por su calidad interpretativa y aunque se desconoce si hay algún proyecto en puerta que pueda hacer esta idea realidad, muchos internautas se entusiasmaron con tan solo imaginar esta posibilidad.

SIGUE LEYENDO:

Angelical: Livia Brito enamora con el short perfecto para la primavera

Camila Sodi se luce topless y deslumbra con su belleza al natural: FOTO