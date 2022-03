Eiza González le robó el papel a esta querida actriz de telenovelas

Eiza González es una de las estrellas más importantes en Hollywood, sin embargo, comenzó su carrera en las telenovelas mexicanas. Aunque su paso por la pantalla chica fue corto, tuvo mucho éxito, no obstante, una querida actriz de melodramas reveló que la también modelo le robó un papel antagónico.

La actriz de 32 años debutó en la telenovela juvenil 'Lola, érase una vez', en donde compartió créditos con Aarón Díaz y Gustavo Ocaña, a quien le dedicó unas palabras tras su trágica muerte. Después de esta protagónico, consiguió otros papeles, pero decidió probar suerte en Estados Unidos, donde hoy ha conseguido mucha fama.

¿A quién le robó el personaje Eiza González?

Durante una entrevista para el programa 'Faisy Nights', la conductora del programa '¡Cuéntamelo Ya!', Sofía Escobosa contó que cuando estudiaba en Centro de Educación Artística (CEA) de Televisa, conoció a Eiza, quien fue su compañera de clases por una larga temporada.

Eiza González estudió en el CEA con Sofía Escobosa Foto: Instagram

La ex participante de 'Nuestra Belleza México' recordó que en aquel entonces le costaba mucho conseguir papeles en la televisión debido a que era una joven muy alta, por lo que los productores y directores la descartaban de algunos melodramas.

"La verdad es que mido 1.78, soy muy alta y hay muy pocos galanes mexicanos altos […] Tenía muchos problemas con la altura en la actuación y una vez estaba en una terna para ser la antagonista, me dijeron: 'Sofía, nunca vas a ser antagonista. Fíjate en tu estructura ósea, eres muy grande, tu tono de voz es muy grave, vete de conducción'", contó.

Asimismo, la ahora presentadora de Televisa indicó que fue Eiza González quien se quedó con aquel papel, pues reconoció que era una actriz muy comprometida, ya que hasta practicaba en el baño para llegar a Hollywood.

"Estábamos en el primer año del CEA y me acuerdo que en los baños ella se veía al espejo, se ponía a practicar el inglés, y siempre supo que iba a estar en Hollywood, siempre lo supo y mira donde está, por lo menos fue Eiza González la que se quedó con el personaje".

Sofía no permitió que esta situación afectara su sueño de destacar en la industria del entretenimiento, y comenzó su formación como conductora, por lo que ahora es una de las más queridas de la televisión. "Empecé a castear y me quedaba, y dije: 'Ay ,de aquí soy, ¿por qué estaba insistiendo en la actuación? Me voy a morir en el aquí y en el ahora'", finalizó.

