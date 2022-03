Shakira apoya a Piqué tras el Barcelona vs Madrid: "el mejor central" | FOTO

La exitosa cantante y compositora colombiana, Shakira, se mostró muy conmovida y emocionada por el esfuerzo y trabajo de su marido, el defensa central del Barcelona de España, Gerard Pique, luego de la victoria del conjunto blaugrana frente a su rival más incómodo, el Real Madrid.

El equipo barcelonista venció de forma contundente al Real Madrid por cuatro goles por cero, en una exhibición que hace mucho tiempo no ofrecía el equipo de Cataluña, a la par de uno de los partidos más flojos del conjunto merengue.

En esta ocasión, Shakira no tardó en darse cuenta del gran esfuerzo que hizo su marido en la cancha y le mandó un sentido mensaje de aliento y de felicitación por “rifarse” en la cancha a pesar de que su edad ya no le permite estar al cien por ciento de sus capacidades físicas.

Gerard no me deja decir estas cosas públicamente. Pero solo el con su heroísmo puede jugar así pasando por encima de cualquier lesión o dolor y dar siempre lo mejor. No es porque sea mi marido, pero es el mejor central del mundo mundial.

¡He dicho!