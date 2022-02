La romántica historia detrás de “Me enamore” de Shakira

La cantante colombiana Shakira, que festejo hace poco sus 45 años, tiene sin dudas el rótulo de ser una de las artistas latinas que mayor proyección internacional ha logrado con el paso del tiempo. Sus canciones siempre se ubican por un tiempo considerado en el podio de lo más escuchado. Sin ir más lejos para este año tiene prometido el lanzamiento de un nuevo disco. Si, otro.

Cuando llegó el año 2017 Shakira notó que hasta el momento no había contado su historia de amor con el padre de sus hijos, Gerard Piqué, actual jugador del Barcelona de España. Son muchas las canciones de la colombiana que han alcanzado la fama, y entre otras cosas ella le ha escrito a los amores de su vida. La canción 'Días de enero' fue dedicada a su ex novio, el argentino Antonio de la Rúa. Por eso, no quiso dejar de lado al español y le dedico uno de sus hits. Nos referimos a “Me enamore”.

La semilla del amor entre Shakira y Piqué nació en 2010, previo al mundial de Sudáfrica, donde la cantante creó "Waka Waka" que formó parte del listado de canciones celebres de la cita deportiva. El amor fue inmediato y comenzaron una intensa relación, si bien nunca se casaron tuvieron dos hijos: Milán y Sasha y formaron una familia.

La letra de 'Me enamore' cuenta de manera soslayada como Shakira se dejó llevar por el encanto de uno de los mejores jugadores del futbol europeo (Gerard Piqué). “Un mojito, dos mojitos, mira que ojitos bonitos, me quedo otro ratito”, dice parte del estribillo de la canción.

Escena del video original de la canción. Fuente: YouTube.

En el video clip, de Shakira, Gerard Piqué aceptó salir en cámara pero sólo sobre el final de la historia. Al comienzo se la ve solo a la interprete recorriendo la ciudad, el campo, y viviendo aventuras con un hombre al que no se le ve bien el rostro. Entre otras cosas, se sostienen la mano por el césped, y posan sobre un puente con los pies colgando. Al final ella está en la cama y el rostro de Piqué se acerca a besarla.