Gaby Ramírez baila como Selena Quintanilla y derrite la red con sus atrevidos movimientos: VIDEO

Gaby Ramírez se ha convertido en una de las principales referentes de “Venga la Alegría Fin de Semana” gracias a su belleza y al carisma que derrocha en todas y cada una de las secciones en las que participa, sin embargo, todo parece indicar que sus talentos van más allá de la conducción pues en sus redes sociales demostró que también es una gran bailarina ya que se ganó miles de halagos con una imitación de Selena Quintanilla, la cual, dejó a más de uno con la boca abierta.

Fue a través de sus historias de Instagram donde Gaby Ramírez publicó un breve video donde aparece bailando un fragmento de la canción “Bidi Bidi Bom Bom” y la conductora aparece vistiendo un atuendo morado similar al que uso “La Reina del Tex Mex” en su icónico concierto realizado en el Astrodome.

En su video, Gaby Ramírez imita algunos pasos característicos de Selena y se llevó decenas de halagos debido a que su vestimenta le permitió lucir en todo su esplendor su espectacular figura pues dicha prenda estaba sumamente entallada, por lo que pudo presumir todos sus atributos.

Al finalizar el clip, la querida conductora de “Venga la Alegría Fin de Semana” realizó un sutil guiño con el que enamoró aún más a sus fieles admiradores, quienes en cada publicación de la conductora le expresan su admiración y la llenan de halagos.

El video de Gaby Ramírez no tardó en llegar a otras redes sociales como Facebook y Twitter donde se hizo viral y al igual que en Instagram se llevó cientos de halagos: “Eres la mujer perfecta”, “Qué chulada de mujer”, “Toda una diosa” y “Qué mujeron” son algunos de los comentarios que recibió la bella presentadora.

¿Batean a Gaby Ramírez?

En la emisión de “Venga la Alegría Fin de Semana” del sábado 19 de marzo, Jos Canela, ex integrante de CD9, estuvo como invitado en el famoso matutino, sin embargo, todo parece indicar que no la pasó del todo bien pues en diferentes ocasiones Gaby Ramírez estuvo tratando de llamar su atención, sin embargo, no lo logró pues eligió hacerle bromas y preguntas que terminaron incomodando al cantante.

Pese a que Jos Canela no se comportó grosero en ningún momento, sin embargo, tampoco se mostró divertido o interesado en responder a los intentos de acercamiento que tuvo la conductora, quien tuvo que desistir en su objetivo.

En redes sociales se difundieron algunos videos de los incómodos momentos que pasó Gaby Ramírez con Jos Canela y la conductora se convirtió en blanco de todo tipo de críticas y hasta de burlas, sin embargo, la bella presentadora ignoró todos estos malos comentarios y dejó pasar la situación.

