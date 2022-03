El triste final de Michael Landon, protagonista de Bonanza y Los Pioneros

Michael Landon fue uno de los actores más populares de las series estadounidenses. Sus papeles en producciones como Bonanza, Los Pioneros y Camino al cielo se convirtieron en un éxito y lo hicieron obtener la fama no solamente en Estados Unidos, sino en diversas partes del mundo.

Los tres éxitos fueron consecutivos e inmediatos, lo cual es raro en la carrera de la mayoría de actores, por lo que estuvo dentro de la televisión de 1959 hasta 1984, aproximadamente 25 años en los que fue parte importante de la vida de las familias.

Durante los primeros años de su carrera tuvo que convivir con problemas con el alcohol y con medicamentos, los cuales poco a poco dejó para suplirlos con el vicio de los cigarrillos, los cuales consumía de manera regular.

Tanta importancia tuvo en la industria que se encargó de negociar que se le incluyera obligatoriamente como director en algunos de los episodios de las series en las que participaba y además podía influir en los guiones.

El intérprete padeció una enfermedad terminal.

Esto llevó a que se convirtiera en un defensor acérrimo de sus proyectos, al punto de que cuando le pidieron terminar con Los Pioneros por su baja en cuanto al rating, decidió escribir un capítulo donde todas las personas del pueblo deciden quemar sus tierras a fin de que un hombre acaudalado que se había apropiado de ellas no tuviera ningún beneficio de ellas.

Con esto, el actor buscaba que toda la escenografía y lo relacionado con su labor no pudiera volver a ser usado por el estudio, lo cual demuestra el control que buscaba tener sobre todo.

Amante del tabaco y del orden, también destacó para ser afable y cariñoso con su equipo, pero colérico y exigente con ellos cuando se equivocaban en alguna de sus funciones.

Cuando terminó de participar en su última serie, Camino al cielo, el actor decidió embarcarse en su siguiente producción, una serie que terminó por convertirse en una película: Where Pigeons Go to Die. En ella interpretaba a un hombre que acababa de salir de la cárcel, a la que fue llevado después de que se le acusara injustamente de asesinar a una mujer.

Pese a que en sus programas todo parecía terminar con un final feliz, la vida real no fue así para el actor, quien a unos meses de haber terminado este proyecto fue diagnosticado con una enfermedad terminal: cáncer de páncreas.

El actor tuvo uno de los finales más tristes de la empresa.

Pese a que no comunicó nada de esto a los medios de comunicación, la noticia llegó a los diarios. Escapar de la prensa y de las preguntas incómodas comenzó a cansarlo, por lo que decidió acudir al programa de Johnny Carson para confesar su condición.

"Voy a vivir cada momento", dijo en la entrevista que tuvo con el conductor.

Su intención con esto era quitarse a la prensa de encima, pero esto no fue así, ya que además de la polémica, se sumó la serie de especulaciones que inclusive lo responsabilizaron indirectamente de su propia enfermedad.

De acuerdo con esta teoría, la necedad que había mostrado para realizar Los Pioneros en una comunidad rural le había jugado en contra cuando se descubrió que el sitio estaba a unos 20 minutos de Santa Susana, un lugar donde se hacían pruebas con armas de destrucción masiva. La radiación que había en el lugar ocasionó que muchas personas padecieran diversos tipos de cáncer.

Tuvo tres esposas y nueve hijos, cinco varones y cuatro mujeres. Todos sus matrimonios fueron pasionales y separados entre ellos con muy poco tiempo. El primero de ellos fue con Dodie Levy-Fraser, con quien estuvo casado de 1956 a 1962. A unos meses de eso, conoció a Marjorie Lynn Noe con quien se casó en 1963 y de la cual se divorció en 1980. Finalmente, contrajo nupcias con Cindy Clerico, con quien se casó en 1983 y estuvo hasta el día de su muerte.

