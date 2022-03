Ludwika Paleta es fan de Yuri, te sorprenderá su canción favorita

Ludwika Paleta decidió alejarse de redes sociales de mandar un mensaje bastante sentido sobre la situación que ocurre entre Rusia y Ucrania, esto debido a que es una guerra que vive bastante cerca debido a su familia. Ahora, a pesar de estar algo ausente de internet, decidió compartir con sus seguidores una de sus canciones favorita.

La polaca compartió una publicación en Instagram donde se le puede ver detrás de una ventana. Paleta, además de lucir increíble con una blusa de flores en lo que parece ser su sala. Muestra una cara seria dejando de lado su bonita sonrisa. Dicha publicación fue para explicar cuál era su canción favorita de Yuri.

Se tiene que mencionar que la nacida en Veracruz cuenta con una gran cantidad de éxitos. Entre toda esta lista se encuentra una que fue elegida su favorita para Ludwika. Se trata nada más y nada menos que “Detrás de mi ventana”, tal y como se puede apreciar a la histrionisa en la foto.

Su mensaje por la guerra

Tras explotar la invasión del ejercito ruso a tierras ucranianas, Ludwika se había ausentado de las redes sociales. Ahora, en su regreso dejó claro que ya entiende la poca empatía que se siente con los conflictos cuando no se está cerca. Después dejó claro que su corazón está pidiendo por todas las personas que están sufriendo.

“Y pues… la vida sigue… Ahora entiendo la poca empatía que sentimos a veces hacia los conflictos que suceden en países lejanos, esas guerras de las que escuchábamos y por no estar cerca no entendemos que está sucediendo al mismo tiempo que nosotros vivimos nuestra propia vida. Esta guerra en particular, me toca muy cerca. Hay una parte de mi corazón que está allá pidiendo por todas las personas que están sufriendo. No seamos indiferentes”, escribió.

Dicho mensaje fue compartido con una imagen donde se puede ver a Ludwika posando junto a la palabra “PAZ”. Esto se queda como el segundo mensaje del día, ya que es lo que pide para todas las personas que se encuentran en Ucrania.

