Daniel Craig: El mejor JAMES BOND cumple 54 años con esta MILLONARIA fortuna

¿Cuánto dinero tiene Daniel Craig? Es una pregunta común para miles o millones de fans del actor que han seguido su carrera, más aún desde que saltó a la fama con la franquicia de James Bond. Es bien sabido que Daniel Craig encabezó este personaje durante más de una década, legando así a la, para muchos, mejor versión del agente secreto que jamás se haya logrado.

Por estas razones, es que el hecho de que este 2 de marzo llegue a los 54 años de edad, significa que el éxito profesional y económico están de la mano con él.

Millones por James Bond

Nacido en Chester, Cheshire, Inglaterra un 2 de marzo de 1968 y bajo el nombre de Daniel Wroughton Craig, el histrión británico dio vida a James Bond durante 16 años. En ese mismo tiempo, si cuenta bancaria encontró grandes beneficios a su economía, misma que al día de hoy acumula una cuantiosa fortuna y le hace ganar por encima de los actores top de Hollywood.

Cabe recordar que su primera película fue "Casino Royale" en 2006, desde la cual dio vida a James Bond en cuatro ocasiones más. Para ese filme debut, Daniel ganó un salario de 3.2 millones de dólares.

Luego de ésta vino "Quantum of Solace", segundo filme donde dio vida al agente inglés y por la cual le pagaron 7.2 millones de dólares, más del doble. De ahí se mantuvo el ascenso en salario y para la tercera, "Skyfall" (2012), el actor negoció una ganancia de 17 mdd, algo realmente superlativo.

Desde ahí, todo mejoró, pues de "Spectre" (2015) y la más reciente cinta y su despedida, "No Time to Die" (2021) obtuvo 25 millones de dólares por cada cinta.

Acaudalado como se podía esperar, sólo por dar vida a James Bond obtuvo un total de 85.4 millones de dólares. A esto se suma que por todas las cintas que ha filmado, más ganancias de taquilla, el famoso tiene 110 millones de dólares, todo de acuerdo con celebritynetworth.

El gran total de su fortuna asciende a 136 millones de euros, según se reporta.

No dejará herencia

Y resulta ser que Daniel Craig piensa igual que Shaquille O'Neal. Esto en referencia a que su fortuna millonaria no será heredara a su familia, específicamente a sus hijas. Tal como lo indicó alguna vez el basquetbolista angelino, Daniel Craig ha confirmado que no dejará sus muchos millones a sus hijas, ya que no le parece que los necesiten.

Así lo confesó, recalcando que sus hijas serán desheredadas pues "sería una irresponsabilidad". Actualmente, su dinero lo usa para sí mismo, tiene entrenadores personales que le ayudan en todo momento durante sus rodajes, así como un chef que lo alimenta, todo con el fin de verse espectacular y estás sano.

