Colate enfuerece con la prensa por preguntas de Paulina Rubio y su hijo

Nicolás Vallejo-Nágera, mejor conocido como "Colate", brindó una entrevista en exclusiva para el programa de espectáculos 'De Primera Mano', en la cual pretendía hablar de su nuevo romance, sin embargo, después de algunas preguntas al respecto, los cuestionamientos viraron hacia el conflicto legal que sostiene con la Chica Dorada.

Ante esto, el exesposo de Paulina Rubio reiteró que agradecía la invitación al programa, sin embargo, señaló que la única condición para continuar con su participación vía remota era no tocar el tema de su exesposa y su hijo, ya que esto, incluso le podría traer consecuencias legales.

"Desgraciadamente es un asunto desgastante, llevamos más de 10 años en la Corte (...) pero de esto no quiero hablar, en primero porque no quiero y en segundo porque me puede traer consecuencias negativas; así que yo lo siento, la única condición que he puesto es no hablar de esto (Paulina Rubio ) para nada", expresó con hartazgo Colate .

A pesar de esto, Colate señaló que su hijo ya se recuperó del Covid-19, aunque se negó a afirmar o negar que él declaró que Paulina Rubio abandonó al hijo de ambos mientras este estaba convaleciente.

Luego esto, Addis Tuñón retomó el tema de Paula Rubio desde otra perspectiva, refiriéndose a la mención que hizo de los padres de sus hijos en los Premios Lo Nuestro 2022, tras lo cual Colate pidió que se le respetara el omitir el tema de la Chica Dorada.

"Yo la verdad no estaba viendo los Premios Lo Nuestro, pero no, no lo sé e insisto la única petición que he hecho es no hablar de esto, entonces preferiría que se me respete. Pensé que ibas a hablar de mi novia, del premio que me dieron el otro día por nuestro programa, de muchas cosas interesantes, yo soy una persona extremadamente interesante y tengo muchísimas cosas en mi vida y de verdad que estoy aburridísimo, cansadísimo de este tema, pero bueno, parece ser que es lo único que interesa ¿no?", declaró Colate molesto.