Erik Rubín quiere un trío con Alejandra Guzmán y Paulina Rubio

Legendaria fue la rivalidad que nació entre Alejandra Guzmán y Paulina Rubio después de que ambas se disputaran el amor de Erik Rubín; sin embargo, la madurez y el tiempo han hecho que ambas hayan hecho las paces desde hace tiempo.

Ahora que ambas planean una de las giras de la nostalgia más esperadas por el público, un nuevo factor podría hacer de este espectáculo uno de los más polémicos: la inclusión del esposo de Andrea Legarreta.

Fue a través de un encuentro con la prensa donde el cantante dio a conocer que tuvo una charla con Paulina Rubio en la que coqueteó con la de idea de colaborar con ella.

"Tú fuiste la ganona": dice Alejandra Guzmán a Andrea Legarreta sobre el amor de Erik Rubín

No obstante, aseguró que esto no sería pronto, debido a que actualmente la agenda de ambos no puede coordinarse debido a diversos trabajos en los cuales ambos están inmersos.

"Yo creo que tiene buen ojo, la verdad es que es imposible resistirse a esta música”, relató Rubín.

El músico no se cierra a la posibilidad de hacer algo con ellas.

Cuando los reporteros le preguntaron sobre la posibilidad de unirse a Alejandra Guzmán y "La Chica dorada" en el show ‘Perrísimas’, dijo que le encantaría compartir el escenario con las dos, pero no le era posible en este momento.

“La verdad, ya acá entre nos, nada más porque ando de gira con los Cumbia Machine, sino estaría haciendo algo con ellas, está la intención, la verdad estaría muy divertido, tengo muy buena relación con ellas, veremos si más adelante me echo el palomazo”. dijo.

Con esto, el ex-Timbiriche inició el camino del que podría ser uno de los reencuentros más esperados por el público, ya que la rivalidad entre las dos intérpretes no solamente se quedó debajo del escenario.

Fue a finales de los 80 cuando Paulina lanzó "Mío" y "La Reina del rock" la canción “Hey, güera”, las cuales fueron además de éxitos, indirectas que se lanzaron para hacerle ver a la otra que el corazón de Rubín era suyo.

