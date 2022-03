¿Vicente Fernández Jr. traiciona a su familia? Esto piensa de Pablo Montero sobre “El último Rey”

La bioserie de Vicente Fernández realizada por Televisa ha causado un gran escándalo por la oposición de la Dinastía Fernández a que se ventilen diferentes temas que podrían afectar la imagen de “Chente” y en medio de una guerra de declaraciones entre Doña Cuquita y Juan Osorio salió a la luz que Vicente Fernández Jr. sí apoya “El Último Rey” por lo que muchos seguidores del “Charro de Huentitán” lo señalaron por haber “traicionado a la familia”.

Esta información fue revelada por el protagonista de la polémica serie, Pablo Montero, quien ha tratado de mantenerse al margen de los escándalos pues señaló que lo que menos quiere es tener pleitos con la familia de Vicente Fernández y aclaró que está realizando el papel del intérprete de “Volver, Volver” con el mayor respeto del mundo.

“Cada diálogo se cuida lo más mínimo, cada detalle, en lo que mi concierne. Hay capítulos de cosas muy emocionantes, muy lindas, capítulos de mucho sentimientos y alegría, de música, de cosas que vivió don Vicente. Les tengo un cariño y amor especial”, señaló Pablo Montero, quien en otro momento de la entrevista se deshizo en halagos para Juan Osorio a quien considera como un líder que está haciendo un trabajo de alta calidad con la bioserie de Vicente Fernández.

Ante el intento de la Dinastía Fernández de tratar de evitar el estreno de “El Último Rey”, Pablo Montero reiteró que no busca problemas con la familia del “El Charro de Huentitán” y les aseguró que, esta producción solo tiene como objetivo enaltecer aún más la figura del patriarca de la familia Fernández, quien falleció el pasado 12 de diciembre de 2021.

“Siempre lo vamos a dejar en alto. Estamos supervisando todo, van a ver un trabajo con mucha calidad, muy grande en todos los aspectos, fotografía, dirección de escena, actuación, vestimenta, selección de canciones, interpretaciones de la música”, sentenció.

¿Traición de Vicente Fernández Jr.?

Tras ser cuestionado si había tenido contacto directo con algún miembro de la Dinastía Fernández para hablar sobre “El Último Rey”, Pablo Montero reveló que sí, que había le había pasado algunas escenas a Vicente Fernández Jr. quien quedó maravillado con lo que hasta ahora ha visto por lo que le dio su aprobación al intérprete de “Hay otra en tu lugar”.

“Siempre estoy hablando con Vicente (Fernández Jr.) con “Viz”, le he mandado las escenas, las canciones y él me dice ‘se me enchina la piel, ¿qué quieres que te diga? La verdad es que siento un nudo en la garganta', con el él he hablado mucho y me ha dicho cosas muy bonitas”, señaló el actor.

Tras los comentarios de Pablo Montero se desató la furia de los seguidores de Vicente Fernández, quienes calificaron al primogénito del también actor como un auténtico traicionero por no apoyar la postura de su madre, Doña Cuquita, en torno a la serie, sin embargo, Vicente Fernández Jr. ha preferido guardar silencio en torno al tema, pero se espera que en los siguientes días salga a emitir su postura personal sobre el tema.

