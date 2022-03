Resurge perturbadora entrevista de Gloria Trevi en la que pide le devuelvan a su hija Ana Dalay | VIDEO

Aunque hoy en día Gloria Trevi es una de las cantantes más reconocidas por su voz, vestuario y desarrollo en el escenario, muchos mexicanos nunca olvidarán que su carrera está manchada por algunos escándalos que incluso tuvieron repercusiones legales.

Ella saltó a la fama como muchas artistas, joven y con muchos sueños por alcanzar. Fue así como se hizo de un estilo único que incluso llegó a incomodar a las buenas costumbres de la década de los 90. Sin embargo, todo el éxito que alcanzó se derrumbó el día que fue acusada de secuestro y violación de menores, junto con el manager Sergio Andrade.

Gloria y Sergio sostuvieron una relación que derivó en el nacimiento de la pequeña Ana Dalay, en Río de Janeiro, Brasil, por allá de 1999; sin embargo, un mes después la bebé murió en el departamento de Andrade donde estaban 7 jóvenes. Esto ocurrió cuando las autoridades investigaban todo lo relacionado con el conocido clan Trevi-Andrade.

La pequeña falleció por posible muerte de cuna (Foto: Especial)

Publican parte de la entrevista de Gloria Trevi pidiendo de vuelta a su hija

A través de la red social Tik Tok publicaron parte de una entrevista donde aparece la cantante pidiendo que le devuelva a su pequeña:

"Dicen que la descuartizaron. Quiero a mi hija. Es mentira, quiero que me la devuelvan. No tengo ni un lugar para llevarle flores. Y hasta las últimas consecuencias me la van a devolver. Me la van a devolver porque me engañaron", menciona una triste Gloria en la grabación.

Pero las cosas no paran ahí, pues menciona que ella no se hará pasar por loca o víctima, hecho que podría derivar en un suicidio por no soportar la muerte de la pequeña.

El video, compartido por el usuario @andoneguis resulta perturbador por los temas que maneja, además de que la musicalizaron de tal forma que parece parte de una serie de suspenso.

Si deseas ver el video DALE CLIC AQUÍ.

Parte de la entrevista de Gloria Trevi (Foto: captura de pantalla)

SIGUE LEYENDO:

'Es algo que añoro': Paola Rojas revela un secreto de su pasado que nadie conocía

“Vicente Fernández Jr. sabe que lo que yo conté en el libro, es verdad”: Olga Wornat

Olga Wornat: ¿Los tres potrillos no se llevan bien y hasta se amenazaron? Esto dijo la escritora | VIDEO