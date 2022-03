The Batman: ¿De qué habla “Something in the way”, la triste canción de Nirvana que sale en la película?

The Batman de Matt Reeves, sin lugar a dudas, es una de las cintas sobre este superhéroe que apuesta por las emociones más honestas del personaje de Bruce Wayne (Robert Pattinson).

Desde siempre se sabe que el “Caballero de la Noche”, es motivado a realizar sus actos como venganza tras el asesinato de sus padres, por lo que muchos de sus fans lo consideran más un antihéroe que un héroe, pues sus enfrentamientos con los criminales no son solamente para el bien de la ciudadanía.

El personaje de Bruce Wayne desde su primera aparición en la televisión se ha mostrado de diferentes formas, sin embargo, en The Batman es la más oscura hasta el momento.

"Something in the Way" y el soundtrack más oscuro de Batman

Para esta nueva versión se buscó una banda sonora más cruda y oscura, por lo que se contrató a Michael Giacchino, sin embargo, sobresale la presencia de la vieja canción “Something in the Way” compuesta por Kurt Cobain y tocada por Nirvana.

Esto no es casualidad, pues en su momento Matt Reeves mencionó que mucho del desarrollo de su protagonista se encontraba inspirado en Cobain, pues se buscó que Bruce proyectará ese sentimiento de depresión que siempre envuelve a Ciudad Gótica.

Según análisis de Screen Rant, Cobain al escribir esta canción buscaba darle un sonido al sentimiento de soledad aguda, por lo que usó bastantes bajos y un ritmo lento.

Es por eso que la angustia que envuelve al protagonista va de la mano con el tema de Nirvana, pues la letra fue escrita cuando supuestamente Kurt Cobain tuvo importantes problemas económicos y en su familia se vivía una fuerte adicción a las drogas, por lo que tuvo que huir de casa y dormir bajo el puente de Young Street en Aberdeen, Washington.

Sin embargo, en su momento el cantante había asegurado que la canción no era del todo autobiográfica, aunque sí proyectaba lo que era no tener un hogar, ya sea física o emocionalmente, es decir, la soledad.

Something In The Way ( Letra original)

Underneath the bridge

Tarp has sprung a leak

And the animals I've trapped

Have all become my pets

And I'm living off of grass

And the drippings from my ceiling

It's okay to eat fish

'Cause they don't have any feelings

Something in the way, hmm

Something in the way, yeah, hmm

Something in the way, hmm

Something in the way, yeah, hmm

Something in the way, hmm

Something in the way, yeah, hmm

Underneath the bridge

The tarp has sprung a leak

And the animals I've trapped

Have all become my pets

And I'm living off of grass

And the drippings from my ceiling

It's okay to eat fish

'Cause they don't have any feelings

Something in the way, hmm

Something in the way, yeah, hmm

Something in the way, hmm

Something in the way, yeah, hmm

Something in the way, hmm

Something in the way, yeah, hmm

Something in the way, hmm

Something in the way, yeah, hmm

SIGUE LEYENDO

Nirvana sí tocó en México y esta es la historia de su única presentación | CONCIERTO COMPLETO

The Batman: ¿Cuánto dura la nueva película de Robert Pattinson?

The Batman: ¿Quién es el mejor Batman de todas las películas?