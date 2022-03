Hijo de Eduardo Capetillo y Biby Gaytán iba a exceso de velocidad, sin placas e intentó huir de la policía | VIDEO

En las últimas horas el nombre de Eduardo Capetillo Jr. hijo de Eduardo Capetillo y Biby Gaytán ha encabezado los titulares y llamado la atención en redes sociales debido a que protagonizó un zafarrancho con la policía.

Esto se dio a conocer debido a la difusión de un video en redes sociales en donde se aprecia como Eduardo Jr. es detenido por algunos elementos de seguridad quienes le impiden seguir avanzando, pues aseguran que viajaba a exceso de velocidad.

Sin embargo, este no fue el único motivo por el que Eduardo Capetillo Jr. fue detenido, pues además viajaba sin placas y fue señalado por invadir los carriles del metrobús en Avenida Paseo de la Reforma en la Ciudad de México.

Eduardo Capetillo Jr. grabó la detención

Vale la pena destacar que el video fue grabado por el mismo Eduardo Capetillo Jr. quien se encontraba solo en su motocicleta, durante la detención y a manera de defensa y para evidenciar lo que sucedía decidió hacer un video en vivo.

El clip fue recuperado por usuarios de redes sociales y en él se puede ver además como Eduardo Capetillo Jr. manifiesta su descontento al ser retenido por los oficiales de seguridad auxiliar.

De acuerdo a lo argumentado por Eduardo Capetillo Junior, los oficiales de policía no tenían derecho detenerlo debido a que no eran de tránsito; sin embargo, estos argumentos fueron evadidos por la policía auxiliar quienes aseguraron que Eduardo Capetillo Jr. no portaba placas y que además viajaba en el carril asignado exclusivamente para el metrobús.

Aseguran que Eduardo Capetillo Jr. intentó escapar

Sin embargo, aquí no paró la trifulca verbal, pues posteriormente Capetillo Jr. fue acusado por los uniformados de intentar darse a la fuga, y especificaron que intentó huir desde el Zoológico de Chapultepec hasta el Ángel de la Independencia, donde fue detenido, sin embargo este hecho fue negado por el hijo de Biby Gaytán.

Minutos después de que se aprecia todo lo ocurrido el video se corta abruptamente y hasta el momento se desconoce en que concluyó el incidente, pues ni Eduardo Capetillo Jr. ni sus famosos padres se han mencionado al respecto de este encuentro con la policía del joven, quien actualmente tiene 27 años y que en el pasado mes de diciembre de 2021 fue visto portando un arma de fuego y desató escándalo en el mundo del espectáculo.

