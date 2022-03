La historia poco conocida de Alejandra, la única hija adoptiva de Vicente Fernández y Cuquita Abarca

Vicente Fernández permanecerá en el corazón del púbico por sus canciones y el legado que continúa con sus hijos, aunque dos de ellos han decidido mantenerse alejados de los reflectores la historia de Alejandra es la que ha destacado por el gran amor y unión que existía con su padre.

Alejandra Fernández decidió permanecer fuera de la farándula en comparación con su famosa familia, sin embargo, siempre fue la adoración de Vicente Fernández quien no dudó en hablar sobre cómo lo conquistó cuando aún era una bebé y esto lo llevaría a tomar la decisión de adoptarla.

La menor de la dinastía Fernández es diseñadora y tiene su propia marca de bolsas. Se casó en 2014 con el pianista José Luis Altamirano B, aunque es poco lo que se sabe de su matrimonio y si continúan juntos pues él tampoco revela detalles al respecto y en sus redes sociales no tiene fotos juntos.

Alejandra, la hija poco conocida de Vicente Fernández. Foto: Instagram @_vicentefdez

Vicente Fernández adopta a su sobrina

La historia de amor entre “Chente” y María del Refugio Abarca Villaseñor ha sido digna de contar, pues comenzó cuando aún eran muy jóvenes y la carrera del “Charro de Huentitán” despegaba alcanzando un éxito arrollador, cuando se entrenó que había otro hombre en su vida decidió volver para buscarla y casarse con ella.

Aunque la llegada de su hija Alejandra también fue algo que marcó la vida del intérprete de "Acá entre nos", pues la pequeña tenía cerca de 40 días de nacida cuando conquistó el corazón del cantante quien reveló en una entrevista el momento en que eso sucedió.

Alejandra permaneció con la familia Fernández a partir de ese momento pensando que Doña Cuquita era su madre, pero cuando tenía cuatro años su cuñada decidió llevársela. Esto significó un fuerte golpe para el cantante, quien reveló que bajó de peso durante este tiempo y la pequeña comenzó a tartamudear.

“Ella para mí es mi chiquita y hubo un tiempo en que me la quitó mi cuñada. Yo me iba a la hacienda y bramaba, hasta que ella notó que yo estaba enflacando. Me dijo: ‘no, la niña tampoco puede, empezó a tartamudear, la niña tenía 4 años. Me la trajo. Mis cuñadas son como mis hermanas, entonces me vio sufrir tanto que me la volvió a traer y me dijo que me la quedara”, dijo Vicente Fernández durante una entrevista.

Hijos de Vicente Fernández y Doña Cuquita. Foto: Instagram @_vicentefdez

